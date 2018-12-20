Bm’Den Yemen Açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin sözcüsü Stephane Dujarric, Yemen halkı için büyük önem taşıyan Hudeyde ve çevresi için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bazı çatışma iddialarının geldiğini ancak ateşkesin büyük ölçüde uygulandığını belirten Dujarric, BM’nin Yemen’e göndereceği ateşkes denetleyicilerinin ise üniformalı olmayacağını bildirdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres’in ateşkes için gereken denetim mekanizmasının bir an önce konuşlandırılmasını istediğini kaydetti.