Cenevre’Deki “Suriye” Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde biraraya geldi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlık ettiği toplantı BM Güvenlik Konseyi tarafından alınmış 2254 sayılı karara dayanıyor.

Bu kararda siyasi geçiş sürecinde anayasanın yeniden yazılması gerektiği belirlenmiş, Ocak 2018’de Soçi’de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongresi’nde de taraflar bir Anayasa Komitesi meydana getirilmesi noktasında anlaşma sağlamıştı.

27 Ekim’de İstanbul’da yapılan Suriye Zirvesi’nde Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa bu komitenin 31 Aralık’a kadar kurulması konusunda uzlaşmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde bugün öğle saatlerinde buluştu.

Toplantıdan önce basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, toplantılardan olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutlu olduğunu söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ve garantör ülke bakanlarının, bugün Komitenin kurulduğunu ilan etmesi bekleniyor.

AA