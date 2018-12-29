29 Aralık 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
27 Aralık 2018 Perşembe Saat 16:07

Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 9 sanığın üçer kez ağırlaştırı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs’ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 9 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fahri Necmi Genç, Mehmet Yılmaz, Ersan Yağcı, Zafer Güvercin, Serkan Cesur, Serdal Ayhan, tutuksuz sanıklar Abdullah Sacidİnceoğlu, Okan Bölükbaş ve Hakan Alp ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada Güvercin, Yılmaz ve Yağcı dışındaki sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklar, savunmalarında suçlamaları reddetti, darbe girişimiyle ilgileri olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, savunmasını yapan sanıklardan Serkan Cesur’a, darbecilerin sözde “yurtta sulh konseyi”nden gelen sıkıyönetim direktifinin ana üst ve bağlı birliklere dağıtılmasına ilişkin, “Harekat Merkezine ‘bu emri çekmeyin’ dediniz mi? Neden, ‘arkadaşlar bu bir darbedir. Buna karışmayın. Sakın bunu hiçbir yere geçmeyin’ demediniz?” sorusunu yöneltti.

Cesur’un soruyu Kurmay Başkanı ve Harekat Başkanının gelmesinin ardından kendi görevinin sona erdiği yönünde yanıtlaması üzerine Başkan Çolak, “Atatürk de ihraç edilmişti ama Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Selanik’e gidip rahat rahat yaşayabilirdi.” dedi.

Sanıklardan Fahri Necmi Genç de savunmasında, kendi bilgisayarında bulunan ve bazı sıkıyönetim emirlerinin yer aldığı belgeyi hakkında soruşturma yürütülen eski kurmay yarbay Ali Metin Özer’in hazırladığını, o gece kendi bilgisayarında Özer’in çalıştığına başkalarının da tanık olduğunu ifade etti.

Özer’in belgeyi kurmay başkanının emriyle hazırladığını söylediğini, belgenin kendi bilgisayarında hazırlanması nedeniyle tuzağa düşürüldüğünü düşündüğünü, konuyla ilgili şikayette bulunmaktan da çekindiğini savunan Genç, bu sebeple belgeyi sonradan sildiğini belirtti.

Genç, “Silmekle bir hata yaptım. Kendimi koruma saikiyle sildim. Delilleri yok etme kastım olmadı.” savunmasını yaptı.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Genç, örgütün kurduğu kumpaslar sonucu tutuklanan arkadaşlarını o dönemde cezaevinde düzenli ziyaret ettiğini anlattı.

Mahkeme heyeti, kalan sanıkların savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Sanıklar, “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan da 7 buçuk yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
2018’İn En Önemli 10 Bilim Haberi!
Bilim ve çevre haberlerine meraklı olanlar için 2018 yılı epeyce malzeme sundu. Hava sıcaklığındaki artışın 1,5 dereceyi aşması halinde dünyamızı bekleyen tehlikeler konusunda iklim uzmanlarının uyarılarından tutun da Mars'ta 20 ...
2018’İn En Önemli 10 Bilim Haberi!
Bilim ve çevre haberlerine meraklı olanlar için 2018 yılı epeyce malzeme sundu. Hava sıcaklığındaki artışın 1,5 dereceyi aşması halinde dünyamızı bekleyen tehlikeler konusunda iklim uzmanlarının uyarılarından tutun da Mars'ta 20 ...
Yunanistan’Da Patlama
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı. Kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan kilise önündeki patlama büyük korku yarattı. Patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir polis yaralandı.Bölgeyi ...
Yunanistan’Da Patlama
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise önünde bomba düzeneği patladı. Kent merkezindeki Kolonaki semtinde yer alan kilise önündeki patlama büyük korku yarattı. Patlayıcı maddenin infilak etmesiyle bir polis yaralandı.Bölgeyi ...
Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald, Irak'taki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti. Irak’ta bulunma sebebine ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve saygılarımı iletmek is...
Trump, Irak’Taki Abd Askeri Üsünü Ziyaret Etti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald, Irak'taki Aynü'l Esed Askeri Üssü'nü ziyaret etti. Irak’ta bulunma sebebine ilişkin açıklamalar yapan Trump, "Buraya gelip askerlerimizi ziyaret etmek ve saygılarımı iletmek is...
Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik ...
Endonezya’Da Alarm Seviyesi Yükseltildi
Endonezya'da Sunda Boğazı'nda tsunamiye neden olan Anak Krakatau Yanardağı için turuncu alarm verildi. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda volkanik ...
Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 9 sanığın üçer kez ağırlaştırı...
Darbe Girişimi Sırasında Kktc’deki Eylemlere İlişkin Dava
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 9 sanığın üçer kez ağırlaştırı...
İsrail Parlamentosu Erken Seçim İçin Kendini Feshetti
İsrail Parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti. Yedioth Ahronoth internet sitesinin haberine göre, İsrail Parlamentosu, fesihle ilgili yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda 2 mille...
İsrail Parlamentosu Erken Seçim İçin Kendini Feshetti
İsrail Parlamentosu, 9 Nisan 2019'da yapılmasına karar verilen erken seçim için kendini feshetti. Yedioth Ahronoth internet sitesinin haberine göre, İsrail Parlamentosu, fesihle ilgili yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumalarda 2 mille...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans