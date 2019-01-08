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Brexit Oylaması İçin Yeni Tarih Belli Oldu
İngiltere’de ertelenen Brexit oylaması için yeni tarih belli oldu.
Başbakan Theresa May parlamentodaki oylamanın 14 veya 15 Ocak’ta yapılacağını açıkladı.
İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda yeterli desteği alamayınca daha önce ertelediği Brexit oylaması için tarih verdi,14 ya da 15 Ocak’ı işaret etti.
Anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti.
İngiltere, Haziran 2016’da yapılan referandumla yüzde 48’e karşı yüzde 52 oyla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017’de de Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.
Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.
Yaklaşık 1.5 yıl süren müzakerelerin ardından Avrupa Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel’de yapılan toplantıda İngiltere’nin AB’yi terk etmesini öngören Brexit anlaşması onaylanmıştı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans