Tc Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Yeni İsimler

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu , Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına Ahmet Minder ve Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Danışmanlıklarına ise Mariam Kavakcı ve Serkan Taranoğlu atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Abdullah Kahraman görevlendirilirken, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliklerine ise Fatin Rüştü Karakaş ve Fatih Sultan Mehmet Yıldırım getirildi.