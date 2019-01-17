Hükümetin Sunduğu Paket Reddedildi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış yani Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda bu akşam yapılan oylamada reddedildi. İngiltere’de Theresa May başbakanlığındaki hükümetin Kasım ayında AB ile v