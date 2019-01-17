17 Ocak 2019 Perşembe
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hükümetin Sunduğu Paket Reddedildi
16 Ocak 2019 Çarşamba Saat 13:37

Hükümetin Sunduğu Paket Reddedildi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış yani Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda bu akşam yapılan oylamada reddedildi. İngiltere’de Theresa May başbakanlığındaki hükümetin Kasım ayında AB ile v

İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile vardığı birlikten çıkış yani Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda bu akşam yapılan oylamada reddedildi.

İngiltere’de Theresa May başbakanlığındaki hükümetin Kasım ayında AB ile vardığı Brexit anlaşması bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında oylandı.

Brexit Anlaşması, 202 evet oyuna karşın 432 oyla reddedildi.

585 sayfalık anlaşma 40 yılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği ile Londra arasında kurulan sıkı bağların çözülmesini içeriyor.

Bu arada Avrupa Birliği yanlıları parlamento binası önünde gösteri düzenledi.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Hükümetin Sunduğu Paket Reddedildi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Yunanistan’ın Yeni Savunma Bakanı’Ndan Türkiye’ye Mesaj: İki Yol Var, Ya Çatış...
Yunanistan'ın yeni savunma bakanı Evangelos Apostolakis, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Ege'nin karşı kıyısına bir mesajımı iletmek isterim: İki yol var. Çatışma ya da Barış ve İşbirliği yolu" dedi. E...
Abd’nin ‘çin’in Askeri Gücü Raporunda’ Afrika Kaygısı
Pentagon'un yıllık Çin'in askeri güç raporu olarak da bilinen "Çin'in Kürsel Girişimini Genişletmesinin ABD Savunmasına Etkisinin Değerlendirilmesi" başlıklı raporu yayımlandı. ABD Savunma Bakanlığının (Pentago...
Filistin Bm’ye Tam Üyelik Başvurusuna Hazırlanıyor
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ülkesin birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusu yapacağını duyurdu. Filistin'in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G...
Macron’a Göre İngiltere Anlaşmayla İlgili Ek Süre İsteyecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a göre İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinden sonra İngiltere muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre talep edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Ther...
Hükümetin Sunduğu Paket Reddedildi
İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış yani Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda bu akşam yapılan oylamada reddedildi. İngiltere’de Theresa May başbakanlığındaki hükümetin Kasım ayında AB ile v...
Ay’A Gönderilen Tohumlar Filizlendi
Çin'in ay başında Ay'ın karanlık yüzüne inen keşif aracı Çang'ı-4'ün, Dünya'nın uydusuna götürdüğü tohumlar filizlendi. Komünist Parti'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinin Çin Ulusal Uzay İ...
Erdoğan İle Trump Telefonda Görüştü
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerç...
Yunanistan’Da Koalisyon Hükümeti Sona Eriyor
Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, koalisyon hükümetinden ayrılacaklarını açıkladı. Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüş...
Abd’Den Pompeo-Çavuşoğlu Görüşmesine İlişkin Açıklama
ABD Dışişleri, Bakan Mike Pompeo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladi...
Yunanistan’Da Devlet Televizyonu Protestocular Tarafından İşgal Edildi
Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal...
Afganistan’Da Taliban Polis Karakoluna Saldırdı
Afganistan'ın Farah vilayetindeki saldırıda 4 polis hayatını kaybetti. Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezinde bulunan polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 polisin öldüğü bildirildi. F...
Sudan’Daki Gösterilerde 24 Kişi Öldü
Sudan Başsavcılığı, ülkede 19 Aralık'tan bu yana yaşanan gösterilerde 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 131 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sudan Başsavcısı ve Olayları İnceleme Yüksek Komisyonu Başkanı Amir Muhammed ...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans