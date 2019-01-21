Akdeniz’De 170 Göçmen “Ölü Ya Da Kayıp”

Alman yardım kuruluşu Sea Watch, İtalya açıklarında batan teknedeki göçmenleri kurtarmak için çalışıyor.

Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu iki teknenin batması sonucu 170 kişinin öldüğünden endişe ediliyor.

Açıklama, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden geldi.

UNHCR’nin sivil toplum kuruluşlarından aldığı bilgiye dayanarak yaptığı açıklamaya göre batan iki tekneden birinde 53, diğerinde ise 117 kişi Akdeniz sularında kayboldu.

İlk teknenin Batı Akdeniz’de battığı ve bir kişinin 24 saat boyunca denizde kaldıktan sonra bölgeden geçen bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılarak Fas’a götürüldüğü belirtildi. Kayıp olan 53 kişiyi arama çalışmaları İspanya ve Fas’a ait kurtarma gemileri tarafından yürütülüyor.

Libya’dan yola çıkan ve Orta Akdeniz’de seyrederken batan diğer tekneden ise 3 kişi kurtarılarak İtalya’nın Lampedusa adasına götürüldü. Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre bu teknede yaklaşık 120 kişi bulunuyordu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, “Akdeniz’deki trajedinin böyle sürüp gitmesine izin verilemez. Avrupa’nın eşiğinde bu kadar insanın ölmesine gözlerimizi kapatamayız. Denizde tehlikeye giren hayatları kurtarmak için hiçbir çabadan kaçınılmamalı ve bu çabalar engellenmemelidir” dedi.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü’nün verileri ise bu yılın ilk 16 gününde deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşan göçmen sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor. 16 Ocak 2019 itibariyle Avrupa’ya deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı 4216 olarak belirlendi.

UNHCR’den cumartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa devletlerinin sivil toplum kuruluşlarının denizdeki arama-kurtarma operasyonlarını engelleme çabalarına derhal son verilmesi çağrısı da yapıldı.