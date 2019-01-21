Trump’Tan Hükümetin Açılması İçin Öneri

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin bir aya yakın bir süredir kapalı kalmasına yol açan siyasi krizi aşmak için taviz önerisinde bulundu.

Trump, Demokrat Partili liderlere, kısaca “DACA’cılar” olarak bilinen ve çocukken Amerika’ya yasadışı getirilen gençlerin statülerini koruyacak güvenceleri arttırmayı önerdi.

Ancak Başkan, bunun karşılığında başından bu yana ısrar ettiği Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için Kongre’den 5,7 milyar dolar talebini sürdürdü.

Beyaz Ev’de konuşan Trump, önerilerinin iki partinin de kucaklayacağı sağduyulu ödünler olduğunu savundu.