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Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
04 Şubat 2019 Pazartesi Saat 08:59

Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, Paris'te polis protestoculara sert müdahalede bulundu. Sarı yelekliler Cu

Fransa’da sarı yelekliler ülke çapında düzenlendikleri gösterilerde çok sayıda eylemcinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımına tepki gösterirken, Paris’te polis protestoculara sert müdahalede bulundu.

Sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşı seslerini bir kez daha duyurmak için ülke genelinde 12. kez sokağa çıktı. Polisin eylemlerde kullandığı biber gazına tepki gösteren göstericiler biber gazının yasaklanmasını talep etti.

Paris’in Felix-Eboue Meydanı’nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşte gösterilerde biber gazından yaralanan protestocular da yer aldı. Sarı yelekliler kordon kurarak bu kişilerin güvenliğini sağladı.

Yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ancak göstericiler Republique Meydanı’na geldiğinde polisle protestocuların arasında olaylar çıkarken, polis eylemcilere sert müdahalede bulundu. Meydanın etrafı polis tarafından sarılırken, metro ulaşımı durduruldu.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde çıkan olaylarda 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Nantes kentinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

Valence Valiliği, kentte yapılacak protesto öncesinde 18 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre de ülke genelindeki gösterilerde 17 bin 400 kişi yer alırken, Occurence adlı şirketin Fransız basını için yaptığı sayıma göre Paris’teki eyleme 13 bin 800 kişi katıldı.

Ülke çapındaki protestolarda yaklaşık 80 bin polis görev yapıyor.

Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu ve İnsan Hakları Liginin , polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.

Hükümet, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanmaya ihtiyacı olduğunu savunuyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımından endişe duyduğunu vurgulamıştı.

Liberation gazetesi, 17 Kasım’da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını ve 14 göstericinin bir gözünü kaybettiğini belirtmişti.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018’de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

 

AA.

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