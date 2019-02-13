Sağlık Bakanı Filiz Besim, istanbul’da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor…

22. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul’da başladı.

Zirveye katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün “Koruyucu Sağlık ve Sağlıkta İş Birliği” konulu bir konuşma yapacak.

Dijital ekonomi ve enerjinin küresel boyutlarıyla ele alınacağı Zirve’de üç önemli partnerlik işbirliği anlaşması da imzalanacak.

İki gün sürecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde “Teknolojinin Gelişimi Ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek” – Enerji’de, Ekonomi’de Yapay Zekânın Rolü Nedir? Dinlerin Teknolojinin Gelişimine Etkisi Olabilir Mi? – Yapay Zekâ Çözüm Mü? Tehdit Mi? – Su Ve Göç, Su Ve Din – Küreselleşmenin Yeni Boyutları – Sağlık Ve İşbirliği – Popülizm konuları ele alınacak.