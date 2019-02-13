- Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- Kafile Belirlendi
- 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- Bugün Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Uygulanacak
- Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak
- Tiyatrocu Şenay Aktuğ Hayatını Kaybetti!
- Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- Minareliköy Zirveyi Sevdi
- Lefke’li Kadınlar Bugün Eyleme Gidiyor!
- Başbakan Erhürman Ankara’da
- Daü Yıldızları Kazanıyor
- “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- İstanbul’Da Askeri Helikopter Düştü: 4 Şehit
- Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
- Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu
- Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu
- Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak
- Belçika’Da Grev Nedeniyle 24 Saat Uçuş Olmayacak
- Davit Warrender Zirvede
- Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
- Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
- Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 6’Ya Yükseldi
- Çin Ordusunun Savaşa Hazırlık Kabiliyeti Artırılacak
- Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı
- Gözler Bugün Kupada
- Thy’den Önemli Uyarı: O Ülkeye Seferler İptal
- Imf Başkanı Uyardı: Fırtınaya Hazırlıklı Olun
- Kartalda Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18 Oldu
- Erhürman: Çözüm İsteniyorsa Durum Olduğu Gibi Ortaya Konmalı
- Soylu’Dan Açıklamalar
- Erdoğan:kıbrıs Türkleri’Nin Siyasi Eşitliğinin Temel Parametrelerdendir
- Kıbrıs Ve Türkiye’Deki Çadlı Öğrenciler Karabük’Te Buluştu
- Kupada İkinci Tur Zamanı
- Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)
Gerileri
- İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
- Cso’dan Kış Konserleri
- Kıbrıslı Akademisyen Şener, İlkçağ Felsefesini Anlattı
- Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’Na Konuk Olacak
- Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
- “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu
- Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- Kupada İkinci Tur Zamanı
- Minareliköy Zirveyi Sevdi
- Davit Warrender Zirvede
- Kafile Belirlendi
- Daü Yıldızları Kazanıyor
- Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)
- Gözler Bugün Kupada
- Imf Başkanı Uyardı: Fırtınaya Hazırlıklı Olun
Karakter boyutu :
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:03
Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
Sağlık Bakanı Filiz Besim, istanbul’da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor... 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirveye katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün “Koruyucu Sağlık ve Sağlıkta İş
Sağlık Bakanı Filiz Besim, istanbul’da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor…
22. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul’da başladı.
Zirveye katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün “Koruyucu Sağlık ve Sağlıkta İş Birliği” konulu bir konuşma yapacak.
Dijital ekonomi ve enerjinin küresel boyutlarıyla ele alınacağı Zirve’de üç önemli partnerlik işbirliği anlaşması da imzalanacak.
İki gün sürecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde “Teknolojinin Gelişimi Ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek” – Enerji’de, Ekonomi’de Yapay Zekânın Rolü Nedir? Dinlerin Teknolojinin Gelişimine Etkisi Olabilir Mi? – Yapay Zekâ Çözüm Mü? Tehdit Mi? – Su Ve Göç, Su Ve Din – Küreselleşmenin Yeni Boyutları – Sağlık Ve İşbirliği – Popülizm konuları ele alınacak.
Bu haber toplam 1203 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak
- Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
- Erhürman: Çözüm İsteniyorsa Durum Olduğu Gibi Ortaya Konmalı
- Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- Bugün Ercan Havalimanı’na İlk Uçağın İnişinin Yıldönümü
- Güney’Den Domuz Etine Ön İzinle İthalat İzni Verilebilecek
- Devlet Hastanesi’Nin Eski Başhekimlerinden Dr. Öztekiner Hayatını Kaybetti
- Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle Laü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanacak
- » 2019 Bütçesi’Ndeki Bazı Ödeneklerde Tasarrufa Gidiliyor
- » Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
- » Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
- » Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
- » Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’Uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
- » Engelliler Galibiyetle Başladı (80-71)
- » Avustralya’Yı Muson Yağmurları Vurdu
- » İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
- » Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
- » Hindistan’da Tren Kazası: 7 Kişi Öldü
- » Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölü Sayısı Artıyor
- » Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- » Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- » Kafile Belirlendi
- » Bugün Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Uygulanacak
- » 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- » Kazanan Ydü Ve Ukü
- » Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak
- » Aydın Ve Savaşkan Madalyayı Taktı
- » Avustralya’Da Brisbane Havalimanı’Nı Boşaltıldı
- » Tiyatrocu Şenay Aktuğ Hayatını Kaybetti!
- » Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- » Motosikletle Araba Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
- » Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Yeniden Lute İle Biraya Gelecek
- » Akyerli İçin Oynayacaklar
- » Akıncı İle Lute Yarın Yeniden Biraraya Geliyor
- » Gürkut: Tedavi Etmekten Daha Güzeli Kanseri Önlemek
- » Lefkoşa’da Kerpiç Ev Çöktü
- » Minareliköy Zirveyi Sevdi
- » “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- » Daü Yıldızları Kazanıyor
- » Lefke’li Kadınlar Bugün Eyleme Gidiyor!
- » Davit Warrender Zirvede
- » Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- » Başbakan Erhürman Ankara’da
- » Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- » Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- » Kafile Belirlendi
- » 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- » Bugün Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Uygulanacak
- » Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak
- » Tiyatrocu Şenay Aktuğ Hayatını Kaybetti!
- » Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- » Minareliköy Zirveyi Sevdi
- » Lefke’li Kadınlar Bugün Eyleme Gidiyor!
- » Başbakan Erhürman Ankara’da
- » Daü Yıldızları Kazanıyor
- » “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- » İstanbul’Da Askeri Helikopter Düştü: 4 Şehit
- » Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- » İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
- » Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu
- » Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu
- » Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak
- » Belçika’Da Grev Nedeniyle 24 Saat Uçuş Olmayacak
- » Davit Warrender Zirvede
- » Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
- » Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
- » Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 6’Ya Yükseldi
- » Çin Ordusunun Savaşa Hazırlık Kabiliyeti Artırılacak
- » Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı
- » Gözler Bugün Kupada
- » Thy’den Önemli Uyarı: O Ülkeye Seferler İptal
- » Imf Başkanı Uyardı: Fırtınaya Hazırlıklı Olun
- » Kartalda Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18 Oldu
- » Erhürman: Çözüm İsteniyorsa Durum Olduğu Gibi Ortaya Konmalı
- » Soylu’Dan Açıklamalar
- » Erdoğan:kıbrıs Türkleri’Nin Siyasi Eşitliğinin Temel Parametrelerdendir
- » Kıbrıs Ve Türkiye’Deki Çadlı Öğrenciler Karabük’Te Buluştu
- » Kupada İkinci Tur Zamanı
- » Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans