- Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- Kafile Belirlendi
- 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- Bugün Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Uygulanacak
- Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak
- Tiyatrocu Şenay Aktuğ Hayatını Kaybetti!
- Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- Minareliköy Zirveyi Sevdi
- Lefke’li Kadınlar Bugün Eyleme Gidiyor!
- Başbakan Erhürman Ankara’da
- Daü Yıldızları Kazanıyor
- “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- İstanbul’Da Askeri Helikopter Düştü: 4 Şehit
- Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
- Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu
- Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu
- Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak
- Belçika’Da Grev Nedeniyle 24 Saat Uçuş Olmayacak
- Davit Warrender Zirvede
- Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
- Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
- Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 6’Ya Yükseldi
- Çin Ordusunun Savaşa Hazırlık Kabiliyeti Artırılacak
- Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı
- Gözler Bugün Kupada
- Thy’den Önemli Uyarı: O Ülkeye Seferler İptal
- Imf Başkanı Uyardı: Fırtınaya Hazırlıklı Olun
- Kartalda Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18 Oldu
- Erhürman: Çözüm İsteniyorsa Durum Olduğu Gibi Ortaya Konmalı
- Soylu’Dan Açıklamalar
- Erdoğan:kıbrıs Türkleri’Nin Siyasi Eşitliğinin Temel Parametrelerdendir
- Kıbrıs Ve Türkiye’Deki Çadlı Öğrenciler Karabük’Te Buluştu
- Kupada İkinci Tur Zamanı
- Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)
- İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
- Cso’dan Kış Konserleri
- Kıbrıslı Akademisyen Şener, İlkçağ Felsefesini Anlattı
- Tamer Levent, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’Na Konuk Olacak
- Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
- “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu
- Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- Kupada İkinci Tur Zamanı
- Minareliköy Zirveyi Sevdi
- Davit Warrender Zirvede
- Kafile Belirlendi
- Daü Yıldızları Kazanıyor
- Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)
- Gözler Bugün Kupada
- Imf Başkanı Uyardı: Fırtınaya Hazırlıklı Olun
Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısı düzenledi..
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’ne üye 170 ülkede bin 100’den fazla sivil toplum örgütünün yayımladığı aynı bildiriyi paylaştı…
Bildiride, kanser hastalarının yaşama şansını önemli ölçüde artırmak için erken safhada kanseri saptama, tarama ve teşhis için acil harekete geçilmesinin önemi vurgulanıyor.
“I am and I will” , ‘Varım ve var olacağım’ teması çerçevesinde hastaların hayatta kalmalarını ciddi şekilde artırmak için global kanser uzmanlarının harekete geçilmesi çağrısında bulunuluyor.
Raziye Kocaismail Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin bu yıl ‘Herkese eşit tedavi hakkı’ sloganıyla yola çıkıldığını ve kendilerinin de bu taleple yola çıktıklarını ifade etti.
“Kanser hastalarını tedavi etmek son ayak olmalı” diyen Kocaismail, toplumu kanserden korumanın önemli olduğunu vurguladı.
Kanser Bildirim Zorunluluğu yasasının beklendiği şekilde etkin olamadığını ifade eden Kocaismail, yasa altındaki danışma kurullarının daha faal çalışması ve ülkede tedaviden önce koruma, erken tanı koymak için çalışmalar başlatılması gerektiğine dikkat çekti.
Kocaismail, “Kanser hastalarını tedavi etmek son ayak olmalı. toplumu kanserden korumak önemli. Hasta olmadan önce koruyucu maliyetler çok daha düşüktür”ifadelerini kullandı.
Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin üzerinde durduğu gibi kanserin erken teşhislerle önlenebileceğine dikkat çeken Kocaismail, “Erken teşhis hayat kurtarır ve erken teşhis sağlamak hükümetlerin sorumluğundadır ve yapılacak yatırımlara bağlıdır” dedi.
Raziye Kocaismail, kanser hastalarına yardım amaçlı bilekliklerin 5 TL’den haftaya satışa sunulacağını da belirtti.
Eskinizi de atmayın çağrısında bulunan Kocaismail, herkese sağlıklı bir yaşam diledi.
- Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak
- Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
- Erhürman: Çözüm İsteniyorsa Durum Olduğu Gibi Ortaya Konmalı
- Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- Bugün Ercan Havalimanı’na İlk Uçağın İnişinin Yıldönümü
- Güney’Den Domuz Etine Ön İzinle İthalat İzni Verilebilecek
- Devlet Hastanesi’Nin Eski Başhekimlerinden Dr. Öztekiner Hayatını Kaybetti
- Tarımsal Araştırma Enstitüsü İle Laü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanacak
- » 2019 Bütçesi’Ndeki Bazı Ödeneklerde Tasarrufa Gidiliyor
- » Fransa’Da Sarı Yelekliler 12. Kez Sokaklarda
- » Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
- » Masa Tenisinde Büyükler Ligi Başladı
- » Dr. Burhan Nalbantoğlu 39’Uncu Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
- » Engelliler Galibiyetle Başladı (80-71)
- » Avustralya’Yı Muson Yağmurları Vurdu
- » İsveç’Te “Sarı Yelekliler” Sokağa Çıktı
- » Erdoğan, Serdar Denktaş’I Arayarak Taziyelerini İletti
- » Hindistan’da Tren Kazası: 7 Kişi Öldü
- » Brezilya’Da Barajın Çökmesi Sonucu Ölü Sayısı Artıyor
- » Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- » Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- » Kafile Belirlendi
- » Bugün Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Uygulanacak
- » 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- » Kazanan Ydü Ve Ukü
- » Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak
- » Aydın Ve Savaşkan Madalyayı Taktı
- » Avustralya’Da Brisbane Havalimanı’Nı Boşaltıldı
- » Tiyatrocu Şenay Aktuğ Hayatını Kaybetti!
- » Viyana’Da Gövde Gösterisi Yaptık
- » Motosikletle Araba Çarpıştı, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
- » Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- » Cumhurbaşkanı Akıncı Bugün Yeniden Lute İle Biraya Gelecek
- » Akyerli İçin Oynayacaklar
- » Akıncı İle Lute Yarın Yeniden Biraraya Geliyor
- » Gürkut: Tedavi Etmekten Daha Güzeli Kanseri Önlemek
- » Lefkoşa’da Kerpiç Ev Çöktü
- » Minareliköy Zirveyi Sevdi
- » “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- » Daü Yıldızları Kazanıyor
- » Lefke’li Kadınlar Bugün Eyleme Gidiyor!
- » Davit Warrender Zirvede
- » Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- » Başbakan Erhürman Ankara’da
- » Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
- » Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak
- » Kafile Belirlendi
- » 14 Azerbaycanlı Ressamın 40 Eserinin Yer Aldığı Sergi Yarın Açılıyor
- » Bugün Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Uygulanacak
- » Fransa G7 İçin Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatacak
- » Tiyatrocu Şenay Aktuğ Hayatını Kaybetti!
- » Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
- » Minareliköy Zirveyi Sevdi
- » Lefke’li Kadınlar Bugün Eyleme Gidiyor!
- » Başbakan Erhürman Ankara’da
- » Daü Yıldızları Kazanıyor
- » “Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
- » İstanbul’Da Askeri Helikopter Düştü: 4 Şehit
- » Lbo Çocuk Korosu’Na İkinci Dönem Kayıtları Başladı
- » İzle-Tartış’Ta “Yerdeki Yıldızlar-Her Çocuk Özeldir” Cumartesi Gösterilecek
- » Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu
- » Turkısh Cargo’Nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu
- » Ab Burs Programı Etkinliği Yarın Yapılacak
- » Belçika’Da Grev Nedeniyle 24 Saat Uçuş Olmayacak
- » Davit Warrender Zirvede
- » Feministival 18-28 Şubat Tarihleri Arasında Gerçekleşecek
- » Başbakan Erhürman Ankara’ya Gitti
- » Çöken Binada Ölenlerin Sayısı 6’Ya Yükseldi
- » Çin Ordusunun Savaşa Hazırlık Kabiliyeti Artırılacak
- » Netanyahu’dan Suriye’ye Saldırı İtirafı
- » Gözler Bugün Kupada
- » Thy’den Önemli Uyarı: O Ülkeye Seferler İptal
- » Imf Başkanı Uyardı: Fırtınaya Hazırlıklı Olun
- » Kartalda Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18 Oldu
- » Erhürman: Çözüm İsteniyorsa Durum Olduğu Gibi Ortaya Konmalı
- » Soylu’Dan Açıklamalar
- » Erdoğan:kıbrıs Türkleri’Nin Siyasi Eşitliğinin Temel Parametrelerdendir
- » Kıbrıs Ve Türkiye’Deki Çadlı Öğrenciler Karabük’Te Buluştu
- » Kupada İkinci Tur Zamanı
- » Finalin Adı Daü-Ukü (34-35)
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans