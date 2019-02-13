13 Şubat 2019 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
13 Şubat 2019 Çarşamba Saat 10:03

Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısı düzenledi.. Dernek Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’ne üye 170 ülkede

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısı düzenledi..
Dernek Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’ne üye 170 ülkede bin 100’den fazla sivil toplum örgütünün yayımladığı aynı bildiriyi paylaştı…

Bildiride, kanser hastalarının yaşama şansını önemli ölçüde artırmak için erken safhada kanseri saptama, tarama ve teşhis için acil harekete geçilmesinin önemi vurgulanıyor.

“I am and I will” , ‘Varım ve var olacağım’ teması çerçevesinde hastaların hayatta kalmalarını ciddi şekilde artırmak için global kanser uzmanlarının harekete geçilmesi çağrısında bulunuluyor.

Raziye Kocaismail Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin bu yıl ‘Herkese eşit tedavi hakkı’ sloganıyla yola çıkıldığını ve kendilerinin de bu taleple yola çıktıklarını ifade etti.

“Kanser hastalarını tedavi etmek son ayak olmalı” diyen Kocaismail, toplumu kanserden korumanın önemli olduğunu vurguladı.
Kanser Bildirim Zorunluluğu yasasının beklendiği şekilde etkin olamadığını ifade eden Kocaismail, yasa altındaki danışma kurullarının daha faal çalışması ve ülkede tedaviden önce koruma, erken tanı koymak için çalışmalar başlatılması gerektiğine dikkat çekti.
Kocaismail, “Kanser hastalarını tedavi etmek son ayak olmalı. toplumu kanserden korumak önemli. Hasta olmadan önce koruyucu maliyetler çok daha düşüktür”ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin üzerinde durduğu gibi kanserin erken teşhislerle önlenebileceğine dikkat çeken Kocaismail, “Erken teşhis hayat kurtarır ve erken teşhis sağlamak hükümetlerin sorumluğundadır ve yapılacak yatırımlara bağlıdır” dedi.

Raziye Kocaismail, kanser hastalarına yardım amaçlı bilekliklerin 5 TL’den haftaya satışa sunulacağını da belirtti.

Eskinizi de atmayın çağrısında bulunan Kocaismail, herkese sağlıklı bir yaşam diledi.

Bu haber toplam 1209 defa okunmuştur
Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Odtü’lü Kadın Akademisyen, Kanserin Şifrelerini Çözüyor
Dünya genelinde sağlık sorunlarına bilimsel çözümler aranırken, ODTÜ'lü genç bilim kadını Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ'ın kanser hücrelerindeki karmaşık etkileşim ağlarının sırrını matematiksel formüllerle ortaya çıkaran...
Besim, Bugün “Koruyucu Sağlık Ve Sağlıkta İş Birliği” Konulu Bir Konuşma Yapacak...
Sağlık Bakanı Filiz Besim, istanbul’da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılıyor... 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirveye katılan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün “Koruyucu Sağlık ve Sağlıkta İş ...
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi Psikolojik Test Eğitimleri Konusunda Uyarıda Bulundu...
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi psikolojik test eğitimleri konusunda uyarıda bulundu. İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta Psikologlar Birliği Yasası’nın henüz geçmemiş olmasından dolayı psikologların henüz...
Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısı düzenledi.. Dernek Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’ne üye 170 ülkede...
“Yaş Dostu Ülke, Kuzey Kıbrıs İçin İlk Adımı Attık “
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Ahmet Savaşan, “yaş dostu ülke, Kuzey Kıbrıs” projesi için anlaşma imzaladığını açıkladı. Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Savaşan yaptığı yazılı açıklamada, EMİTT temasları ...
Sağlık Bakanı’Ndan Mağusa Hastanesi Açıklaması
Sağlık Bakanı Filiz Besim Mağusa Hastanesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama: "Sosyal medya üzerinden açıklama yapmayı hiç sevmediğim halde bu akşam bakanlığa hiç sorulmadan yapılan haberle...
Biyoteknoloji Laboratuvarı Açılıyor
Ülkemizde sürdürülebilir tarım uygulamalarında dönüm noktası olacak Biyoteknoloji Laboratuvarı açılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Güzelyurt İstasyonu’nda bulunan laborat...
“Hastane Afet Ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi” Başladı
“Hastane Afet ve Acil Durumları Planları Uygulayıcı Eğitimi” başladı. KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ve daire temsilcilerinden oluşan 11 kişilik ekip, T.C Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ...
Ülkede H1N1 Vakası Sadece 2 Tane Görüldü. Domuz Gribinden Hayatını Kaybeden Vaka Yok!...
Sağlık Bakanı Filiz Besim, artan grip vakaları ve yeni kurulan “Grip Polikliniği” konusunda Bakanlığa bağlı ilgili tüm birim yetkilileri ile birlikte basın açıklaması yaptı. Filiz Besim, Bakanlık çatısı altında oluşturulan enfeksi...
Besim:devletteki Diş Hekimliği Hizmetlerini Üst Düzeye Çıkarabilme Hedefindeyiz
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nı ziyaret etti.Tabipler Birliği binasında gerçekleşen görüşmede Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Sağlık B...
Sağlık Bakanlığı Mevsimsel Grip Konusunda Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanlığı mevsimsel grip konusunda açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Mevsimsel grip , bilindiği üzere her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen salgınlar yapan bir solunum yolu enfeksiyonudur. Bazen gribi o...
10 Milyar Kişiyi Doyuracak “Dünyevi Sağlık Diyeti” Geliştirildi
Yeni geliştirilen bir beslenme yöntemi, yaşamları kurtarmayı ve gezegenimiz için felaket sonuçlara yol açmadan 10 milyar kişiyi doyurmayı vaat ediyor. BBC Türkçe servisinin haberine göre, bilim insanları önümüzdeki on yıllarda dünya nü...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans