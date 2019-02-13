Kocaismail: Toplumu Kanserden Korumak Önemli

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısı düzenledi..

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail basın toplantısında Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’ne üye 170 ülkede bin 100’den fazla sivil toplum örgütünün yayımladığı aynı bildiriyi paylaştı…

Bildiride, kanser hastalarının yaşama şansını önemli ölçüde artırmak için erken safhada kanseri saptama, tarama ve teşhis için acil harekete geçilmesinin önemi vurgulanıyor.

“I am and I will” , ‘Varım ve var olacağım’ teması çerçevesinde hastaların hayatta kalmalarını ciddi şekilde artırmak için global kanser uzmanlarının harekete geçilmesi çağrısında bulunuluyor.

Raziye Kocaismail Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin bu yıl ‘Herkese eşit tedavi hakkı’ sloganıyla yola çıkıldığını ve kendilerinin de bu taleple yola çıktıklarını ifade etti.

“Kanser hastalarını tedavi etmek son ayak olmalı” diyen Kocaismail, toplumu kanserden korumanın önemli olduğunu vurguladı.

Kanser Bildirim Zorunluluğu yasasının beklendiği şekilde etkin olamadığını ifade eden Kocaismail, yasa altındaki danışma kurullarının daha faal çalışması ve ülkede tedaviden önce koruma, erken tanı koymak için çalışmalar başlatılması gerektiğine dikkat çekti.

Kocaismail, “Kanser hastalarını tedavi etmek son ayak olmalı. toplumu kanserden korumak önemli. Hasta olmadan önce koruyucu maliyetler çok daha düşüktür”ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin üzerinde durduğu gibi kanserin erken teşhislerle önlenebileceğine dikkat çeken Kocaismail, “Erken teşhis hayat kurtarır ve erken teşhis sağlamak hükümetlerin sorumluğundadır ve yapılacak yatırımlara bağlıdır” dedi.

Raziye Kocaismail, kanser hastalarına yardım amaçlı bilekliklerin 5 TL’den haftaya satışa sunulacağını da belirtti.

Eskinizi de atmayın çağrısında bulunan Kocaismail, herkese sağlıklı bir yaşam diledi.