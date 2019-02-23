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Katalan Liderler İçin Dev Gösteri
23 Şubat 2019 Cumartesi Saat 11:16

Katalan Liderler İçin Dev Gösteri

Katalanlar sokakta... 12 Katalan liderin Madrid'de yargılanması protesto gösterilerine sahne oldu. Davayı protesto etmek için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla Katalonya bölgesi

Katalanlar sokakta…

12 Katalan liderin Madrid’de yargılanması protesto gösterilerine sahne oldu.

Davayı protesto etmek için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin çağrısıyla Katalonya bölgesinde genel greve de gidildi.

Grev, başta Barselona olmak üzere Girona, Tarragona gibi Katalonya’nın önemli kentlerinde yaşamı felç etti.

Göstericiler sabah erken saatlerinden itibaren Barselona’nın kilit otoyollarında ve caddelerinde trafiğe kapatma eylemi yaparken, tren ve metro ulaşımını da engellemeye çalıştı.

Çıkan olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı, 16’sı yerel polis 46 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

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