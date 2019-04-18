”notre-Dame Yangını Kaza Sonucu Çıktı, Kundaklama Yok”

Paris Savcılığı, Fransa’nın başkentindeki en ünlü tarihi yapılarından Notre-Dame Katedrali’ndeki yangının kaza sonucu çıktığını açıkladı.

Paris Başsavcısı Rémy Heitz, ilk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dair bir işaret olmadığını söyledi. Rémy Heitz, yangınla ilgili soruşturmanın uzun süreceğini, 50 kişinin soruşturma için görevlendirildiğini belirtti.

Yangına katedraldeki bakım ve onarım çalışmalarının neden olmuş olabileceği bildiriliyor.

Ülkenin önde gelen milyardelerinden Bernard Arnault ve Francois-Henri Pinault, katedralin yeniden inşasına katkı için 300’er milyon euro vereceklerini açıkladı.

Reuters ajansına göre tarihi katedrali en çok ziyaret eden ülkelerden olan ABD’nin vatandaşları, bağış kampanyasına da en fazla ilgiyi gösterenler arasında bulunuyor.

Vatikan da restorasyon çalışmalarına katkıda bulunacağını açıklarken, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco “Fransa’nın yanındayız” dedi.

İtfaiye yetkilileri, ana yapının “kurtarıldığını” söyledi. Soğutma çalışmaları halen devam ederken katedralin içindeki sanat eserlerini kurtarmak için özel ekipler görev yapıyor.

Paris Vali Yardımcısı Emmanuel Gregoire, Fransız BFM haber kanalına verdiği demeçte alevlerin çok hızlı bir şekilde yayılmasının nedeninin binanın 12. yüzyıldan kalma tahta çatı kirişleri olduğunu söyledi.

Gregoire, yangın sırasında içeriden olabildiğince eserin dışarıya çıkarıldığını da aktardı.

Katedralin yöneticilerinden Patrick Chauvet, 13. yüzyılda yaşayan Fransız Kralı Louis’in giydiği ceketin de kurtarılanlar arasında olduğunu söyledi.