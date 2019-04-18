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Pulitzer Ödülleri Sahiplerini Buldu
17 Nisan 2019 Çarşamba Saat 13:36

Pulitzer Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen Pulitzer Ödüllerini kazananlar açıklandı. Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen Pulitzer Ödüllerini kazananlar açıklandı. Gazete, dergi ve internet h

Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen Pulitzer Ödüllerini kazananlar açıklandı.

Dünyanın en önemli gazetecilik ödülleri arasında gösterilen Pulitzer Ödüllerini kazananlar açıklandı.

Gazete, dergi ve internet haberciliği, edebiyat ve müzikal kompozisyon dallarında verilen ödüllerde bu yıl gazetecilik alanında ABD’de geçen yıl yaşanan üç silahlı katliamla ilgili yayın yapan yerel gazeteler öne çıktı.

Florida eyaletinde yayın yapan Sun Sentinel gazetesi, Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde düzenlenen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda, okul yönetimi ile polisin saldırı öncesi ve sonrasında yaptığı hataları sorgulayan yayınlarıyla “Kamu Hizmeti” dalında ödüle layık görüldü.

Pittsburgh Post-Gazette gazetesi ise ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde 27 Ekim’de bir sinagoga düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haberciliği dolayısıyla “Flaş Haber” dalında ödülü kazandı.

Maryland eyaletinin Annapolis kentinde yayın yapan Capital Gazette çalışanlarına, 28 Haziran’da silahlı bir saldırganın gazetenin yazı işleri odasına girerek 5 meslektaşlarını katlettiği silahlı saldırının ardından cesaretle habercilik yapmayı sürdürdükleri için “Özel Ödül” verildi.

Los Angeles Times gazetesi Güney Kaliforniya Üniversitesindeki kliniğinde kız öğrencileri taciz eden jinekolog doktor ile ilgili haberleriyle “Soruşturmacı Gazetecilik”, Associated Press haber ajansı Yemen’deki iç savaşta yaşanan insanlık suçlarını ele alan haberleriyle “Uluslararası Habercilik”, New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump’ın veraset vergisinden kaçınmak için kurguladığı miras düzenlemelerini ele aldığı haberleriyle “Açıklayıcı Habercilik” ve Wall Street Journal gazetesi Trump’ın seçim kampanyası döneminde iki kadına “sus payı” ödediğini ortaya çıkaran haberleriyle “Ulusal Habercilik” dalında ödüle layık görüldü.

Pulitzer Ödülleri, Macaristan doğumlu Amerikalı yayıncı Joseph Pulitzer’in vasiyetiyle 1917’den bu yana gazetecilik ve medya alanında özgün çalışmaları teşvik etmek için veriliyor. Ödül sahipleri Columbia Üniversitesi Gazetecilik Bölümünün oluşturduğu jüri tarafından belirleniyor.

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