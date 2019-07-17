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Ursula Von Der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Olabilecek Mi?
16 Temmuz 2019 Salı Saat 12:46

Ursula Von Der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Olabilecek Mi?

Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday gösterilen Alman Ursula von der Leyen, bugün siyasi kaderini belirleyecek güven oylamasına gidiyor. Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olup olmayacağı bugün belli olacak Leyen’in vaatleri ‘karars

Avrupa Komisyonu Başkanlığına aday gösterilen Alman Ursula von der Leyen, bugün siyasi kaderini belirleyecek güven oylamasına gidiyor. Avrupa Komisyonu’nun ilk kadın başkanı olup olmayacağı bugün belli olacak Leyen’in vaatleri ‘kararsız’ sosyalist ve liberal AB parlamenterlerin oylarını belirleyecek.

Von der Leyen, Türkiye saati ile 10.00’da başlayan konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından parlamenterler görüşecek ve yine Türkiye saati ile 19.00’da gizli oy usulüyle Leyen’in başkanlığı belirlenecek.

Konseyde ‘nitelikli çoğunluk’la belirlenen yeni AB Komisyonu Başkanı’nın Avrupa Parlamentosu üyelerinin çoğunluğunun onayını alması gerekiyor. Bu Leyen’in, 751 üyeli Avrupa Parlamentosu’nda en az 376 oy alması gerektiği anlamına geliyor. Öte yandan bugün dört parlamenterin bulunmaması nedeniyle Leyen’in 376 yerine 374 oy alması başkan olması için yetecek.

Leyen, muhafazakar Avrupa Halk Partisi’nden 182; İlerici Sosyalist ve Demokrat İttifakı’ndan 153; Yeni Avrupa Liberalleri’nden ise 108 oy almayı hedefliyor.

Öte yandan aşırı sağcı Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular ve milliyetçi Doğu Avrupalı üyelerin desteğini alması Leyen’in meşruiyeti konusunda şüphe uyandırıyor.

Leyen’in parlamenterlerden yeterli desteği görememesi ise, Brexit, bloktaki aşırı sağcı ve Avrupa karşıtlarının yükselişinin ardından AB’de yeni bir kriz dalgası oluşturabilir.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerine aday gösterilen Leyen’in seçilmemesi durumunda AB liderleri tekrar bir araya gelmek ve bir ay içinde yeni aday önermek zorunda kalacak.

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Ursula Von Der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı Olabilecek Mi?
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