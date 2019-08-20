20 Ağustos 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Alaska’da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:39

Alaska’da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu

ABD’nin Alaska eyaletinde bir Rus deniz subayı tarafından 50 yıl önce yazılmış şişe içinde mektup bulundu.

Shishmaref şehrinde, avda kullanmak için çıra ve odun toplayan Tyler Ivanoff, bir şişe içerisine konulmuş mektup buldu.

Ivanoff, mektubu açtığında yazının Rusça olduğunu ve okuyamadığı için sosyal medya hesabında paylaştığını belirterek, Rusça bilen arkadaşları sayesinde mektubun 20 Haziran 1969’da Rus subay AnatolyBotsanenko tarafından yazıldığını ortaya çıkardıklarını söyledi.

Mektuptan haberdar olan Rus devlet kanalı “Russia-1” mektubun sahibi Botsanenko’ya ulaştı.

Botsanenko’nun, mektubun kendisinin olduğu konusunda şüpheye düştüğü ancak imzasını gördükten sonra inandığı belirtildi.

Mektubu yazdığı tarihte 36 yaşında olan ve Sulak isimli gemide görev yapan Botsanenko’nun, bulan kişinin kendisine cevap yazması için mektubuna adres bilgilerini eklediği aktarıldı.

BRT/TAK

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Alaska’da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Alaska’da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu
İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
Irak’tan Abd Ve İran’a “gerginliği Azaltma” Çağrısı
Kanada’dan Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkaran İngiltere’ye Tepki
Hindistan’da Aşırı Yağışların Bilançosu Artıyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahryn Kralı İle Bölgeyi Konustu
Hindistan’ın Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 350’ye Ulaştı
Sudan’Da Anayasal Bildiri Anlaşması İmzalandı
Dev Teknoloji Şirketleri Kullanıcılarını Dinliyor
Rus Savaş Uçakları, İdlibe Hava Saldırısı Düzenledi
Trump’Tan Diyalog Çağrısı
Abd’Den, İran’A Ait ‘Grace 1’ Gemisine Yakalama Kararı
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans