20 Ağustos 2019 Salı
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:39

İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı

İngiltere’nin terör örgütü DEAŞ’a katılan çifte vatandaş Jack Letts’i vatandaşlıktan çıkardığı iddia edildi.

İngiliz Sky News televizyonunun hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiliz medyasının “Jihadi Jack” lakabını taktığı Letts, vatandaşlıktan çıkarıldı.

Habere göre Letts’in vatandaşlıktan çıkarılma kararı eski Başbakan Theresa May döneminde alındı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı ise bireysel vakalarla ilgili yorum yapmayacağını bildirdi.

Letts, Kanada – İngiltere çifte vatandaşlığına sahipti.

May hükümeti, daha önce ailesinden kaçarak Türkiye üzerinden Suriye’ye geçen ve DEAŞ’a katılan ShamimaBegum adlı genç kadını vatandaşlıktan çıkarmıştı.

BRT/TAK

Bu haber toplam 181 defa okunmuştur
İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Alaska’da Şişe İçinde 50 Yıl Önce Yazılmış Mektup Bulundu
İngiltere, Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkardı
Irak’tan Abd Ve İran’a “gerginliği Azaltma” Çağrısı
Kanada’dan Deaş Üyesini Vatandaşlıktan Çıkaran İngiltere’ye Tepki
Hindistan’da Aşırı Yağışların Bilançosu Artıyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahryn Kralı İle Bölgeyi Konustu
Hindistan’ın Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 350’ye Ulaştı
Sudan’Da Anayasal Bildiri Anlaşması İmzalandı
Dev Teknoloji Şirketleri Kullanıcılarını Dinliyor
Rus Savaş Uçakları, İdlibe Hava Saldırısı Düzenledi
Trump’Tan Diyalog Çağrısı
Abd’Den, İran’A Ait ‘Grace 1’ Gemisine Yakalama Kararı
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans