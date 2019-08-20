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Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahryn Kralı İle Bölgeyi Konustu
19 Ağustos 2019 Pazartesi Saat 19:40

Abd Merkez Kuvvetler Komutanı, Bahryn Kralı İle Bölgeyi Konustu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Korgeneral KennethMcKenzie, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Bahreyn haber ajansı BNA’ya göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ülkeye resmi ziyarette bulunan McKenzie ile başkent Manama’da bir araya geldi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede Al Halife, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğine vurgu yaptı.

Ülkesinin, ABD’nin bölgede güvenlik ve istikrarın savunulmasında Körfez ülkelerinin yanında yer almasını takdir ettiğini belirten Al Halife, Bahreyn’in de uluslararası ticaret, enerji ve su yollarının korunmasında üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

McKenzie, Bahreyn Kralı’nın ABD ile askeri iş birliğini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ve Körfez ülkeleri, son dönemde Basra Körfezi’nde bazı ticaret gemileri ve petrol tesislerine karşı düzenlenen saldırılar konusunda İran’ı suçlarken, Tahran ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Körfez ülkelerine aralarında saldırmazlık anlaşması yapılması teklifinde bulunuyor.

BRT/TAK

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