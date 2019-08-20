Hindistan’ın Sel Ve Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 350’ye Ulaştı

Şiddetli yağışların etkili olduğu eyaletlerde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında, 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 350’ye ulaştı.

Bölgede, Bin 519 ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 20 bin ev de zarar gördü.

AA/