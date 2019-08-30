G7 Zirvesi Karşıtı Gösterilerde 68 Gözaltı

45’inci G7 Zirvesi, Fransa’nın ev sahipliğinde Biarritz’de gerçekleştiriliyor.

Bu arada Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Gösterilerde 68 kişi gözaltına alındı.

Dün başlayan zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.

Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

Liderler, bugün “uluslararası ekonomi/ticaret ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma” ve “eşitsizlikle mücadele” ve “G7’nin Afrika ile ortaklığı” konulu oturumlara katılacak.

Zirvenin üçüncü ve son gününde de “iklim, çeşitli canlılar ve okyanuslar” ve “dijital dönüşüm” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Zirve, yarın liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.

Öte yandan, zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

Zirve karşıtı eylemciler ise Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Gösterilerde 68 kişi gözaltına alındı.

RD/HY