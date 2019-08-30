Kanser hastalarının sorunları Sağlık Bakanlığı’nda ele alındı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, beraberindeki heyetle Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Yeni görevinde Bakan Pilli’ye başarılar dileyen Kocaismail, Devlet -dernek işbirliğinin hasta adına herzaman yararlı olduğunu belirtti ve bu dönemde de işbirliğine devam edilmesi arzusunda olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, kanser hastalarının hassas bir tedavi süreci yaşadığını, bu hastaların tedavi edilirken morallerinin de bir o kadar önemli olduğunu, Onkoloji Merkezinde özveri ile hizmet verildiğini kaydetti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin çalışmalarından övgü ile söz eden Pilli, sağlıkta özel ve devleti hiçbir şekilde ayırt etmediklerini, sağlıkta bir bütün olmanın elzem olduğunu ifade etti.

Pilli, dernekle her konuda gerekli işbirliğini yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.