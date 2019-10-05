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Bm: 2019’Da Akdeniz’De Binden Fazla Sığınmacı Öldü
02 Ekim 2019 Çarşamba Saat 16:17

Bm: 2019’Da Akdeniz’De Binden Fazla Sığınmacı Öldü

Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği’ne Akdeniz’deki arama kurtarma faaliyetlerine yeniden başlama ve yardım kuruluşlarının kurtarma gemilerinin hayat kurtarmadaki önemini tanıma çağrısında bulundu. BM Uluslararası Göç Örgütü

Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği’ne Akdeniz’deki arama kurtarma faaliyetlerine yeniden başlama ve yardım kuruluşlarının kurtarma gemilerinin hayat kurtarmadaki önemini tanıma çağrısında bulundu.

BM Uluslararası Göç Örgütü’ne göre Akdeniz’de 2019 yılında yaşamını yitiren sığınmacı sayısı altı yıl üst üste bini aşmış oldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, UNHCR, Sözcüsü Charlie Yaxley yaptığı açıklamada, “Akdeniz’deki trajedinin devam etmesine izin verilemez” dedi.

Pazartesi günü Fas’ın Atlantik kıyılarında beş sığınmacının cansız bedeninin bulunması sonucunda Cumartesi günü batan teknede ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

AB ile Türkiye arasında, 2016 yılının Mart ayında mülteci akınını önlemek için anlaşma imzalanmıştı. İmzalanan Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereğince, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçen sığınmacılar Türkiye’ye iade edilebiliyor.

UNHCR rakamlarına göre bunun neticesinde Libya ve Kuzey Afrika kıyılarından gelen sığınmacıların sayısı 2015 yılında 1 milyonken bu yıl 78 bine kadar indi.

BM rakamlarına göre 2014 yılından bu yana Akdeniz’i geçmeye çalışan 18 binden fazla sığınmacı yaşamını yitirdi.

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