Akar :türkiye’Nin Ve Kıbrıs Türk Halkının Hakkına Halel Getirilemez

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Akar, “Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, konuşmalarla, uluslararası anlaşmalara, hukuka saygılı olduğumuzu söylememiz de bir zafiyet değil. Bunun muhataplarımız tarafından iyi anlaşılmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaretinde, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Bakan Akar, “Özellikle Doğu Akdeniz’deki hakkımız, hukukumuzun korunması ve kollanması için gece-gündüz demeden yerine getirdiğimiz yoğun faaliyetlere devam edeceğiz” dedi.

Akar, Türkiye’nin saldırgan bir tutum içinde olmadığını ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğunu kaydetti.

Savunma Bakanı Huluysi Akar, “uluslararası hukuka, ikili anlaşmalarla belirlenen kurallara son derece saygılıyız. Fakat diğer taraftan ne Türkiye’nin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına herhangi bir şekilde halel getirilmesine de müsaade etmeyeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bu bir tehdit değil, görüşmelerle, konuşmalarla, uluslararası anlaşmalara, hukuka saygılı olduğumuzu söylememiz de bir zafiyet değil. Bunun muhataplarımız tarafından iyi anlaşılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.