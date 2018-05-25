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Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
24 Mayıs 2018 Perşembe Saat 08:57

Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor

Döviz zirve üzerine zirve yapıyor, Türk Lirası eriyor. Dövizin dün gece yarısından itibaren başlayan sert yükselişi bugünün öğle saatlerine kadar sürdü. Piyasalarda Euro 5.7, Sterlin, 6.5, dolar ise 4.85 civarlarından işlem görüyor

Döviz zirve üzerine zirve yapıyor, Türk Lirası eriyor. Dövizin dün gece yarısından itibaren başlayan sert yükselişi bugünün öğle saatlerine kadar sürdü.

Piyasalarda Euro 5.7, Sterlin, 6.5, dolar ise 4.85 civarlarından işlem görüyor…

Dövizdeki sert yükseliş piyasaları allak bullak etti. Piyasa Türkiye Merkez Bankasının yapacağı hamleye odaklanmış olsa da şu ana kadar herhangi bir adım atıldı.

Gelen son bilgilere göre Tahtakale’de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu…

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Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
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