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Tc Merkez Bankası: Döviz Kuru Oynaklıkları Azaldı
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:29

Tc Merkez Bankası: Döviz Kuru Oynaklıkları Azaldı

Türkiye Merkez Bankası,döviz kuru oynaklıklarının azaldığını, faiz oranlarının belirgin gerilediğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Finansal İstikrar Raporu’nun önsözünde yaptığı değerlen

Türkiye Merkez Bankası,döviz kuru oynaklıklarının azaldığını, faiz oranlarının belirgin gerilediğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Finansal İstikrar Raporu’nun önsözünde yaptığı değerlendirmede, raporun son sayısından bu yana, küresel büyümeye dair beklentilerin aşağı yönlü güncellendiğini ve risk unsurlarının belirginleştiğini belirtti.

Yurt içinde enflasyon oranındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin ön plana çıktığını ifade eden Uysal, döviz kuru oynaklıklarının azalırken, faiz oranları belirgin olarak gerilediğini kaydetti.

Uysal, bu çerçevede, kredi arz ve talep koşullarında kaydedilen iyileşmeyle kredi büyümesi canlanarak iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanmayı desteklemeye başladığının altını çizdi.

Bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite yapısının, sektörün risklere karşı dayanıklılığını desteklemekte olduğunu bildiren Uysal, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası elindeki bütün politika araçlarını fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Raporun değerlendirme bölümünde makrofinansal görünüm 2019 yılı başından itibaren iyileşmeye başladığı, söz konusu eğilimin haziran ayından itibaren belirginleştiği belirtildi.

Makrofinansal görünümün 2019 yılı üçüncü çeyreğinde kayda değer iyileşme sergilediği ifade edilen raporda, hesaplanan endeksin tarihsel ortalamanın üzerine çıktığı vurgulandı.

BRT/

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