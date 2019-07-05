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Enflasyon Yüzde 30’Larda
KKTC Merkez Bankası 2019 yılı birinci çeyrek bültenini yayımladı. Bültene göre Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2019 yılının birinci çeyreğinde 2018 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 7,5 artarak 35 milyar 452,8 milyon TL’ye yükseldi.
2019 yılının birinci çeyreğinde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük paylar yüzde 55,92 ve yüzde 30,44 ile sırasıyla brüt krediler ile nakit ve nakit benzeri kalemler oldu. 2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla sektörün pasif toplamı incelendiğinde mevduatın yüzde 80,25, özkaynakların yüzde 9,33, bankalara borçların yüzde 6,1 ve diğer pasiflerin ise yüzde 4,32 oranında pay sahibi olduğu görülüyor.
2019 yılı birinci çeyreğinde sektördeki yoğunlaşma incelendiğinde aktif büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın sektör içindeki payının yüzde 55,85 olduğu anlaşılıyor.
2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu incelendiğinde bir önceki çeyreğe göre 0,07 puan azalarak yüzde 17,79 düzeyinde gerçekleştiği görülüyor.
Sektörde tahsili gecikmiş alacaklar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,2 oranında artarak 1 milyar 85,3 milyon TL’ye yükseldi.
Toplam TGA içindeki özel sermayeli bankaların payı bir önceki çeyreğe göre artarken, kamu bankaları ve şube bankalarının paylarında ise azalma gözlendi. 2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla TGA dönüşüm oranı yüzde 5,47 olarak gerçekleşti.
Buna göre bir yıllık dönemde TGA dönüşüm oranında 0.24 puan düşüş yaşandı. 2019 yılı birinci çeyreği itibarıyla sektörün aktif kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı yükselerek sırasıyla yüzde 2,46 ve yüzde 27,12 seviyelerine ulaştı.
Bültene göre KKTC ekonomisinde 2019 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında yıllık enflasyon oranları 2018 yılı aynı dönemlerine kıyasla oldukça yüksek seviyelerde gerçekleşti. 2018 yılı ilk üç ayında sırasıyla yüzde 11,57, yüzde 12,80 ve yüzde 12,11 olan yıllık enflasyon oranı, 2019 yılı aynı aylarında ise sırasıyla yüzde 30,94, yüzde 28,67 ve yüzde 29,26 oldu. 2019 yılı Mart ayı sonunda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu sektörler gıda ve alkolsüz içecekler, mobilya ve konut, su elektrik ve gaz oldu.
2019 mali yılının birinci çeyreğinde KKTC bütçe gelirleri 1 milyar 416,7 milyon TL, bütçe giderleri ise 1 milyar 436,7 milyon TL olarak gerçekleşti, kamu maliyesi ilgili dönemi 20 milyon TL açık ile kapattı. 2019 mali yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla KKTC bütçe gelirleri yüzde 40 artış gösterirken, bütçe giderleri ise yüzde 52,6 artmıştır. Bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi bir önceki yıl aynı çeyreğine göre 165 milyon TL artış ile 896,7 milyon TL seviyesine yükseldi. İkinci en büyük paya sahip olan vergi dışı gelirler kalemi ise 492,1 milyon TL olarak gerçekleşti.
KKTC bütçesi giderlerinde ise en yüksek paya sahip kalemler olan cari transferler ile personel giderleri sırasıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 ve yüzde 34,3 artış gösterdi ve sırasıyla 738 milyon TL ve 566,5 milyon TL olarak gerçekleşti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans