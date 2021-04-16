- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Mutfak İçin Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalı?
- Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- Old City Hırsızları yakalandı
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- Tatar,Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
- Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
- Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları
- Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
- Salamis Otel Karantinası görüntülendi
- 8 Martta Kadına Bıçaklı Saldırı
- Lefkoşa da trafik kazası
- KKTC ye 500 yataklı hastane
- Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- Lider, Tuzla Deplasmanında
- Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
Gerileri
- Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Dursun Oğuz, Ankarada
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Old City Hırsızları yakalandı
- Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
Karakter boyutu :
23 Mart 2021 Salı Saat 07:30
500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
İstihdam destek ödemelerinin yapılacağı sektörler Resmi Gazetede yayımlandı.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bin 500 TL'lerin ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL aktarıldığını duyurmuştu.
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonunda reel sektörün desteklenmesi ile ilgili alınan kararlar kapsamında işyerlerinde çalışan kişilere ücret desteği verilebilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçesinden 60 milyon TL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hesabına bugün aktarıldı.
İstihdam destek ödemelerinin yapılacağı sektörler Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşte bin 500 TL'lerin ödeneceği sektörler...
- Meyhaneler ve restoranlar
- Barlar ve clublar (Diskolar)
- Cafeler ve pastaneler
- Sinema ve Tiyatro salonları
- Kahvehaneler
- Bet ofisler
- Spor salonları
- İnternet kafeler
- Etütler, kreşler ve özel dersler
- Ercan devlet hava limanı içerisinde faaliyet gösteren iş yerleri
- Sanatsal faaliyet yapan iş yerleri
- Masaj salonları
- Berberler, kuaförler ve güzellik salonları
- Turizm ve seyahat acenteleri
- Taksiler
- Toplu taşıma faaliyeti yapan iş yerleri
- Basın sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri
- Oteller, tatil köyleri, bungalov ve pansiyonlar
- Kumarhaneler
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi merkezi olarak faaliyet gösteren otel, tatil köyleri, bungalovlar ve pansiyonlar istihdam destek ödemesinin dışında tutulacak.
Bu haber toplam 12318 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- Old City Hırsızları yakalandı
- Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- » Tek dozluk aşı Avrupada askıya alındı
- » Rum kesiminde vaka sayıları artıyor
- » Çavuşoğlu’nun test sonucu bekliyor
- » Dursun Oğuz, Ankarada
- » İnternet kafeciler Cuma günü eylemde
- » 82 Yeni Vaka, Kişi hayatını kaybetti
- » Mutfak İçin Mobilya Seçimi Nasıl Yapılmalı?
- » Güney Kıbrıs’ta 410 yeni vaka, 2 Ölü
- » 500 TL’lerin ödeneceği sektörler açıklandı
- » Old City Hırsızları yakalandı
- » Mağusa’da 360gr uyuşturucu
- » Tatar, CTP heyetini kabul edecek
- » Harmancı: “Mayıs ayında ‘Merkez Lefkoşa’ kapılarını açacak”
- » Kredi ve Risk Raporu Takibi Nasıl Yapılır?
- » Sosyal Sigorta prim borçları 26 Şubata ertelendi
- » Amcaoğlu,21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
- » Emekli maaşları bugün, kamu çalışanları da Cuma günü ödenecek
- » Fuat Oktay,Ekonomik Örgütler Platformu ile görüştü
- » Tatar,Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
- » Taçoy,700 aktif vaka sayısına ulaşmış bulunuyoruz
- » Fuat Oktay mali protokol için bu hafta ülkemize geliyor
- » Sevgililer Gününde Ne Alsam Diye Düşünen Erkeklere Öneriler
- » Thy İletişim ve Anadolujet Telefon Numaraları
- » Cumhurbaşkanlığı, Seçimi Erteleniyorr...
- » Bakan Pilli, hastaneye kaldırıldı
- » Salamis Otel Karantinası görüntülendi
- » 8 Martta Kadına Bıçaklı Saldırı
- » Lefkoşa da trafik kazası
- » KKTC ye 500 yataklı hastane
- » Yeni Yapay Nöron Alzheimer’La Mücadele Kullanılabilir
- » Iı. Ulusal Protez Ortez Sempozyumu Daü’De Yapılıyor
- » Binicilik Federasyonu Başbakanlık Kupası Engel Atlama Müsabakaları Yapıldı
- » Lider, Tuzla Deplasmanında
- » Diyalog-Arenasporkolik Galibiyetle Tanıştı
- » 75 Kişi Hıv Virüsü Taşıyor!
- » Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Ve Sporcularını Kabul Etti
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2021 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans