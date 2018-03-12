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Melbourne’de Türk Pazar Festivali
12 Mart 2018 Pazartesi Saat 09:33

Melbourne’de Türk Pazar Festivali

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülerle başladı. Melbourne’un en turistik yerlerinden Queen Victoria Market’te başlayan festivalde Türk el sanatla

Avustralya’nın Melbourne kentinde bu yıl 11’incisi düzenlenen geleneksel Victoria Market Türk Pazar Festivali renkli görüntülerle başladı.

Melbourne’un en turistik yerlerinden Queen Victoria Market’te başlayan festivalde Türk el sanatları, kültürü, müziği ve mutfağından örnekler sergileniyor.

Moreland Türk Derneği tarafından düzenlenen festivalin ilk gününe Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar da ilgi gösterirken, KKTC’den gelen sanatçılar Anadolu ve Kıbrıs türkülerini seslendirdi.

Festivali organize eden Türk Derneği Başkanı Cemal Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk lokumundan gözlemeye, ayrana, dönere, köfteye, Türk kahvesine kadar geniş bir gastronomi sunduklarını ayrıca Türk turizmine yönelik tanıtım ve satış faaliyetleri de yürüttüklerini söyledi.

Akdeniz, ‘’11 yıldır bu alanda kültür değerlerimizi en iyi şekilde Avustralya toplumuna ve Türk toplumuna tanıtmak için gayret ediyoruz.’’ dedi.

Festivalde gösterdikleri Türkiye’nin turistik yörelerinin tanıtım videolarının Avustralyalıların yoğun ilgisi ile karşılandığını ifade eden Akdeniz, ‘‘Bu gerçekten bize mutluluk veriyor çünkü ülkemizin güzelliklerini görmek istiyorlar. Ülkemizin turizm güzelliklerini düzenli bir şeklide tanıtırsak Avustralyalılara, Türkiye’ye daha fazla ziyaret gerçekleştireceklerini düşünüyorum.’’ şeklinde konuştu.

Türk halk müziğinden etkilenen ve sahne önünde oynayan Türklere katılan Tayvan kökenli Mavis Nguyen, ‘‘Bu benim Türk festivaline ilk katılışım, çok ilginç buldum. Ülkeye seyahat etmek istiyorum.’’ dedi. Festivale ilgi gösteren ve sucukların lezzetini çok beğendiğini söyleyen bir başka Avustralyalı Kaitlyn Mcfarley ise ‘‘Çok lezzetli, benim favorim, herkese tavsiye ediyorum.’’ diye konuştu.

İlki 1997 yılında yapıldıktan sonra gelen talepler üzerine iki güne çıkartılan ve Melbourne festival takviminde yer alan Queen Victoria Market Türk Pazar Festivali yarın sona erecek.

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Melbourne’de Türk Pazar Festivali Haberi

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