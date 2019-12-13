Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İle Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi temasları kapsamında, zirvenin yapıldığı otelde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Yunan muhatabına Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunu bir kez de yüz yüze aktardı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları sınırlarının çizilmesi için görüşmelere hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, görüşmelerin hakça paylaşım ilkesi etrafında gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın imzalandığı bildirilmişti.

DB/TRT