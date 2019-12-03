Türkiye, Deniz Yetki Alanları Konusunda Libya İle Mutabakat İmzaladı

Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını etkileyecek bir gelişme yaşandı.

Türkiye Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladı.

Mutabakata ilişkin ilk değerlendirme Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Çavuşoğlu, mutabakatın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması anlamına geldiğine dikkat çekti ve “Bizim pozisyonumuz Doğu Akdeniz’deki bu tür zenginliklerin ve yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili herkesle çalışarak hakça paylaşımdan yanayız. Buna yanaşmayan ülkeler olursa onların kendi bileceği iş” dedi.

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

Mutabakata Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj’ın imza koydu.

Mutabakata ilişkin ilk değerlendirme Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısında Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç Akdeniz’de deniz yetki alanları konusunda her ülkeyle görüşmeler yapabileceğini belirtti.

Libya ile de bu çerçevede görüşmeler yapıldığını ve mutabakat imzalandığını kaydeden Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Akdeniz etrafındaki ülkelerle bundan sonra zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapabileceğini söyledi.

BRT/AA