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Londra’Daki Suriye Zirvesinden Sivillere Saldırıların Durması Kararı Çıktı.
Londra’daki Suriye konulu Dörtlü Zirve’de liderler, sivillere saldırıların durması için görüş birliğine vardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.
Zirve yaklaşık 1 saat sürdü.
Zirve sonrasında ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Zirvenin nasıl geçtiği soruldu. Erdoğan, gayet iyi geçtiğini söyledi.
Zirve’de masanın üzerindeki en önemli başlık Suriye’ydi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, güvenli bölge için hazırladığı projeleri liderlerle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ayrıca liderlerden terör örgütü PKK ve YPG’ye verdikleri desteği çekmelerini istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, “Gayet iyi geçti.” yanıtını verdi.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Londra’da yaptığı Suriye konulu Dörtlü Zirve’nin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Zirvede ana gündem maddesi olarak Suriye’deki durumun ele alındığını kaydeden Merkel, “Burada DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi ve tamamlanması konusunda fikir birliğine vardık. Bunun tam olarak nasıl olacağı konusunda temasta kalmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.
Merkel, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in siyasi süreç için yaptığı çabaları aktif şekilde desteklemek istediklerini kaydetti.
Suriyeli sığınmacıların, Türkiye’nin Rusya ile güvenliği garanti altına aldığı bölgeye gönüllü geri dönüşlerinin sadece BM katılımıyla olabileceğini belirten Merkel, bu konuda görüşmelerin süreceğini kaydetti.
Zirvede Libya konusunun da el alındığını dile getiren Merkel, “Bu konuda Berlin süreci takdir edildi. Bu formatta çalışmaya devam edilmesi lazım ve Libya’da hızlı şekilde ateşkese ihtiyacımız var. Şimdi teknik düzeyde, daha sonra gelecek yılın şubat ayında bu formatta birlikte çalışmak için tekrar buluşmak istiyoruz.” ifadesini kullandı.
Merkel, zirve hakkında da “İyi ve yararlı görüşme yaptık. Bu görüşme uzun bir istişare sürecinin başlangıcı olabilir. Bunun için bugün zaman çok kısaydı.” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakanı Merkel, yarın yapılacak NATO Zirvesi’nden de tüm görüş ayrılıklarına rağmen umutlu olduğunu sözlerine ekledi.
NTV/..
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans