56 Ülkeden 1200 Katılımcı, Yatırım İçin İstanbul’Da Buluştu

İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı çerçevesinde, 56 ülkeden 1200 katılımcı, yatırım için İstanbul’da buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle bugün İstanbul’da başlayan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı”, İstanbul’da başladı. Konferansta, 56 ülkeden 1200 katılımcı bir araya geldi.

Resmi açılışı öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak konferansın açılışında 46 ülkenin resmi temsilcisi hazır bulunacak.

2 gün sürecek etkinliğin ana gündem maddeleri arasında İİT üye ülkelerinin kendi aralarındaki yatırımları artırmalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik adımlar, serbest dolaşımın karşısındaki her tür engeli kaldırmak suretiyle İİT bünyesinde yatırımların teşvik edilmesi ve aynı zamanda İİT bölgesinde iş yapma kolaylığının artırılması konuları bulunuyor.

Etkinlik devlet adamlarının yanı sıra yatırım ve sanayiden sorumlu bakanlar, ticaret müsteşarları, yatırım destek ajanslarının üst düzey temsilcileri, 56 İİT üye ülkesinde faaliyet gösteren şirketlerin ve diğer çok uluslu şirketlerin üst yöneticileri , çok taraflı kalkınma bankalarının/fonlarının başkanları, uluslararası iş dünyasından liderler, analistler, ekonomistler, hukuk uzmanları, akademisyenler, risk uzmanları, uluslararası teşkilatlar ve çok taraflı ajanslar, yatırım danışmanları ve ekonomi müşavirleri, bölgesel ekonomi toplulukları, ticaret odaları ve ticaret konseyi temsilcilerini, bir araya getiriyor.

Bu yıl tarım, madencilik, ulaştırma ve altyapı, enerji, petrol ve doğal gaz, finansal hizmetler, makine ve elektronik, iletişim, yazılım ve bilişim hizmetleri, otelcilik ve turizm, tekstil, yenilenebilir enerji ve kimya konferansta ele alınacak ana sektörler olarak belirlendi.

DB/TAK