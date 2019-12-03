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Çavuşoğlu’Dan S-400 Açıklaması
02 Aralık 2019 Pazartesi Saat 11:28

Çavuşoğlu’Dan S-400 Açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin sınırların korunmasına katkı sağlayacağını söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin sistemi almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri’nin patri

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 hava savunma sisteminin sınırların korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin sistemi almasına karşı çıkan Amerika Birleşik Devletleri’nin patriotları çektiğini hatırlattı.
İspanya’ya ise teşekkür etti.

Katıldığı bir törende s-400 konusuna değinen Çavuşoğlu, son dönemlerde “Türkiye S-400’ü aldı. Kullansın, kullanmasın, Amerika şöyle söyledi, Türkiye böyle cevap verdi, NATO böyle düşünüyor.” gibi sürekli tartışma yaşandığını söyledi.

Oysa kendilerinin hava savunma sistemine ihtiyaçlarının olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “Herkesin elinde uzun menzilli füzeler var veya başka tehditler var. Bu tehditler esasen NATO’nun tehdididir. Suriye problemi başladıktan sonra bizim sınırımıza ABD, Hollanda, Almanya ve İspanya patriot bataryalarını gönderdi. İtalya da SANTİ bataryasını gönderdi. Bu, İtalyanlar ile Fransızların ortak üretimi. Onlarla da mutabakat zaptımız var ama orta vadede bir proje. Bu süreçte maalesef ve maalesef bize ‘S-400’ü almayın’ diyen Amerika, sınırdan patriotları çekti. Almanya da çekti, Almanya çekince zaten Hollanda da çekiyor. Şimdi İtalya da SANTİ’yi çekeceğini söyledi. Sınırımızda hava savunma sistemlerini, bataryalarını, patriotlarını uzatacağını söyleyen tek ülke İspanya oldu. İspanya, Türkiye’nin gerçek dostudur. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İspanyol Josep Borel’in Avrupa Birliği’nde yüksek temsilci olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “AB ile dış politikayı ilgilendiren alanlarda ilişkilerimiz güvene dayalı daha sağlıklı ilerleyecektir.” diye konuştu.

NTV/

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