Kocaeli’De 114 Kıbrıs Gazisine Madalya Ve Berat Belgesi Verildi

Kocaeli’de Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 114 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Vali Hüseyin Aksoy, 114 Kıbrıs gazisi onuruna Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni”nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs gazilerine verilen madalya ve beratları takdim etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında özgürce dolaşmalarını şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını vurgulayan Aksoy, bu vesileyle bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere şükranlarını sunduklarını ifade etti.

Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağının her noktada dalgalanması adına her nerede olursa olsun onlara verilen görevi geçmişte olduğu gibi bugün de en iyi şekilde yerine getirdiklerini vurgulayarak, “Bir sonraki kuşakların da getireceklerine olan inancımız tam.” dedi.

Program sonunda Vali Aksoy tarafından İzmit ilçesinde ikamet eden 114 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları takdim edildi.