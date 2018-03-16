Bir Günde 15 Köy Teröristlerden Temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’de bir günde 15 köyü teröristlerden temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Kelanlı, Barakaş ve Kovanlı köyleri, kuzeybatıdaki Racu beldesine bağlı Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile stratejik öneme sahip 883 rakımlı tepeyi YPG/PKK-DAEŞ’ten arındırdı.

Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy ve nokta sayısı 16’ya yükseldi.

TSK ve ÖSO’nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 208’i köy ve 41’i kritik nokta olmak üzere 249’a ulaştı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın yığınak ve savunma hatları büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda bugün 1 asker şehit oldu.