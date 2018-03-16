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Çelik: Vizyonsuz Cahilane Bir Karar
16 Mart 2018 Cuma Saat 09:25

Çelik: Vizyonsuz Cahilane Bir Karar

Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de Durum" başlıklı karar tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi. Tasarının Afrin'le ilgili bölümünde Türkiye'nin Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelere düzenl

Avrupa Parlamentosu’nun “Suriye’de Durum” başlıklı karar tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Tasarının Afrin’le ilgili bölümünde Türkiye’nin Suriye’de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelere düzenlendiği operasyondan derin kaygi duyulduğu belirtiliyor. Türkiye’den Afrin’den çekilmesi ve Suriye sorununda yapıcı rol oynaması isteniyor.

Kararda, “Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığı” görüşü ifade ediliyor.

Kararda “Uluslararasi insani hukuka sayg duyulması” ve “Afrin de dahil olmak üzere tüm Suriye’de ateşkes ilan edilmesi” çağrısında bulunuluyor.

Türkiye Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise Avrupa Parlamentosu’ndaki Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili karara ilişkin “vizyonsuz cahilane bir karar” değerlendirmesi yaptı.

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Çelik: Vizyonsuz Cahilane Bir Karar Haberi

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Çelik: Vizyonsuz Cahilane Bir Karar
Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de Durum" başlıklı karar tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi. Tasarının Afrin'le ilgili bölümünde Türkiye'nin Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelere düzenl...
Çelik: Vizyonsuz Cahilane Bir Karar
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