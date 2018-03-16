Tsk’Dan Irak’In Kuzeyine Hava Harekatı: 8 Hedef İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam

ediliyor.

Bu kapsamda, Hakurk ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgeleri ile bölgede görevli birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Teröristlerce barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedefi imha eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.