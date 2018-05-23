Yıldırım: Tek Yanlı Sondaj Faaliyetleri Dar Görüşlülüklerine Örnektir

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerinin Rumların dar görüşlü yaklaşımına örnek olduğunu belirtti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Yunanistan’ın ToVima gazetesine verdiği mülakata iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

Mülakatta Kıbrıs konusuna da değinen Yıldırım, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini hazmedemediğini, 1968’den bu yana tüm çabaların bu nedenle çözümsüz kaldığını kaydetti.

Türkiye Başbakanı Yıldırım, adada bulunacak çözümün, Doğu Akdeniz’in istikrar ve refahına katkıda bulunacağını da vurguladı.

Rum Yönetimi’nin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmalarına da değinen Yıldırım,”Bu mesele de Rumların dar görüşlü yaklaşımlarına bir örnektir. Rumlar, adanın tümü onlarınmış gibi davranıyorlar ve Türklerin haklarını görmezlikten geliyorlar. Türkiye gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse kendi haklarını korumaya devam edecektir”