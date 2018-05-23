İit Sonuç Bildirgesi: Abd’Yi Takip Eden Ülke, Şirket Ve Bireylere Kısıtlama Getirilmeli...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sona erdi.

Zirve sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Sonuç bildirgesi kabul edildi.

Bildirgede, “ABD’yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. Bu ülke, şirket ve bireylere kısıtlama getirilmeli. Filistinliler için koruma gücü yerleştirilmeli. ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması, statüyü değiştirmez. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul eden ülkelere karşı siyasi ve ekonomik tedbirler getirilmeli” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan zirvenin ardından yaptığı açıklamada “İsrail bugüne kadar hep ‘Güçlüyüm, öyleyse haklıyım’ mantığıyla hareket etmiş, uluslararası toplum da buna müsaade etmiştir. Artık bu çarpık anlayışa ‘dur’ demenin, bu sistematik barbarlık karşısında sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir. ” dedi.

Erdoğan “İslam ümmeti tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir” dedi.

Hem Filistin halkına dayanışma sergilenmesi hem de Gazze’de katliam yapan İsrail’e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, yaptıkları çağrıya kısa sürece cevap vererek, zirveye iştirak eden ve toplantının icrasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.