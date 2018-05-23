23 Mayıs 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İit Sonuç Bildirgesi: Abd’Yi Takip Eden Ülke, Şirket Ve Bireylere Kısıtlama Getirilmeli
22 Mayıs 2018 Salı Saat 09:01

İit Sonuç Bildirgesi: Abd’Yi Takip Eden Ülke, Şirket Ve Bireylere Kısıtlama Getirilmeli

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Sonuç bildirgesi kabul edildi. Bildirgede, "

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sona erdi.
Zirve sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Sonuç bildirgesi kabul edildi.

Bildirgede, “ABD’yi takip eden ülkeler suç ortaklığı yapmış olur. Bu ülke, şirket ve bireylere kısıtlama getirilmeli. Filistinliler için koruma gücü yerleştirilmeli. ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıması, statüyü değiştirmez. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul eden ülkelere karşı siyasi ve ekonomik tedbirler getirilmeli” denildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan zirvenin ardından yaptığı açıklamada “İsrail bugüne kadar hep ‘Güçlüyüm, öyleyse haklıyım’ mantığıyla hareket etmiş, uluslararası toplum da buna müsaade etmiştir. Artık bu çarpık anlayışa ‘dur’ demenin, bu sistematik barbarlık karşısında sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir. ” dedi.

Erdoğan “İslam ümmeti tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir” dedi.

Hem Filistin halkına dayanışma sergilenmesi hem de Gazze’de katliam yapan İsrail’e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, yaptıkları çağrıya kısa sürece cevap vererek, zirveye iştirak eden ve toplantının icrasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
İit Sonuç Bildirgesi: Abd’Yi Takip Eden Ülke, Şirket Ve Bireylere Kısıtlama Getirilmeli Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Hdp Aday Listesini Ysk’Ya Verdi
Halkların Demokratik Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim ...
Yıldırım: Tek Yanlı Sondaj Faaliyetleri Dar Görüşlülüklerine Örnektir
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerinin Rumların dar görüşlü yaklaşımına örnek olduğunu belirtti. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Yunanistan’ın ...
İit Sonuç Bildirgesi: Abd’Yi Takip Eden Ülke, Şirket Ve Bireylere Kısıtlama Getirilmeli...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Sonuç bildirgesi kabul edildi. Bildirgede, "...
“İsrail Makamlarının Ve Savunmasız İnsanlara Silah Doğrultan İsrail Askerlerinin Hesap Ver...
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız." dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Ola...
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi Bugün Toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi bugün toplanıyor.İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı çağrı üzerine bugün İ...
Türkiye-İngiltere İlişkilerinde Stratejik Fırsatlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, İngiltere’ye üç gün süren resmi bir ziyarette bulundu. AA’nın analiz haberine göre, bu ziyaretin en önemli gündem maddesi ise iki ülke arasında ekonomik ilişkileri geliştirme i...
İit Gazze Gündemiyle Toplanıyor
Birleşmiş Milletler'in ardından en büyük hükümetlerarası kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze’de yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere yarın olağanüstü toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini Pazartesi g...
Erdoğan’In Kudüs İçin Telefon Diplomasisi
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan-Putin görüşmes...
Tbmm Genel Kurulu “kudüs” Özel Oturumuyla Toplandı
"Kudüs" özel oturumuyla toplanan TBMM Genel Kurulunda AK Parti adına konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İsrail'in bu bölgede yeni kurulmadığını, Osmanlı Devleti...
Erdoğan: Netanyahu’Nun Elinde Filistinlilerin Kanı Var
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu'nun elinde Filistinlilerin kanı vardır ve bunu Türkiye'ye saldırarak saklayamaz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu, savunmasız bir halkın topraklarını BM...
İsrail’İn Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı belirtildi. Diplomati...
Türkiye’Nin Dört Bir Yanında Gazze Saldırıları Kınandı
İsrail'in Gazze'deki katliamına büyük tepki gösteren Türkiye, meydanlara koştu. İsrail ve ABD'ye öfkesini haykırdı. Türkiye İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama sessiz kalmadı. Yurdun dört bir tarafından İsrail&...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans