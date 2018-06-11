Ankara’Dan Loizidu Davasıyla İlgili Avrupa Konseyi’Ne Rest

Ankara Hükümeti, Kıbrıs’ta mülkiyetle ilgili dosyanın 20 yıldır kapatılmamasını protesto ederek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplantılarından çekildi.

Protestonun nedeni, Yunanistan ile Rum Hükümetinin bu dosyayı siyasi amaçlarla kullanma girişimi.

Loizidu davası olarak bilinen dava, 1998 yılında sonuçlanmış, Kıbrıs’taki ilk mülkiyet davasında Türkiye 1 milyon euro tazminat ödemişti.

20 yılda dosya bir türlü kapanmadı, Türkiye’nin bu yöndeki talepleri Yunanistan ve Rum Kesimi tarafından engellendi.

Konu, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında bir kez daha gündeme geldi.

Türk yetkililer, bu dosya kapatılıncaya kadar Kıbrıs ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tartışmayacağını, tanımayacağını açıkladı.