Gümrük Kapılarında Oy Verme İşlemi Başladı

Türkiye’de 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için ilk oylar gümrük kapılarında sandıklara atıldı.

İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında oy verme işlemi başladı.

Yurtdışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak sandığa attı.

Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00’de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.