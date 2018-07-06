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Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı
05 Temmuz 2018 Perşembe Saat 09:50

Türkiye’De Ysk Kesin Seçim Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Cumhurbaşka

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Meral Akşener yüzde 7,29 Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 milyon 330 bin 823 oy, Muharrem İnce ise 15 milyon 340 bin 321 oy aldı. Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 794, Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek 98 bin 955 oy almayı başardı.

Partiler ve oy oranları

Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göre;

AK Parti yüzde 42.56, CHP yüzde 22,65, MHP yüzde 11.10, İYİ Parti yüzde 9.96, HDP yüzde 11.70, Saadet Partisi yüzde 1.34, Vatan Partisi yüzde 0.23 oy aldı.

AK Parti 20 milyon 981 bin 837, CHP 11 milyon 275 bin 418, MHP 5 milyon 466 bin 665, HDP 5 milyon 867 bin 459 İyi Parti 4 milyon 658 bin 144, Saadet Partisi 667 bin 118, HÜDAPAR 155 bin 539 oy aldı.

Milletvekili sayıları

AK Parti 298, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İyi Parti 43 milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mazbatası 18.30’da Meclis Başkanı’na teslim edilecek

YSK Başkanı Güven, milletvekili seçimi kesin sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatanın, bugün saat 18.30’da TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a takdim edileceğini söyledi.

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