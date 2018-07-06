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Türkiye’De Seçim İçin Kurulan Millet İttifakı Dağıldı
Türkiye’de 24 Haziran seçimleri için CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin bir araya gelerek oluşturduğu “Millet İttifakı” dağıldı.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin bir araya gelerek oluşturduğu “Millet İttifakı” dağıldı. İlk açıklama İyi Parti’den geldi. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” dedi. Daha sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ittifakın ömrünü tamamladığını açıkladı.
İyi Parti Başkanlık Divanı, parti genel merkezinde, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, “Olası bir erken yerel seçimde ittifak tavrınız ne olacak, devam edecek mi? Parti olarak erken seçime hazır mısınız?” sorusuna Çıray, “Biz her seçime hazırız.” karşılığını verdi.
Çıray, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunları varken, ülkenin yeniden başka bir gündeme sokulmasının bu sorunları gözardı etmek olacağını savundu.
“Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir.”
“Bizim yaptığımız iş birliği bir koalisyon değildi, bir seçim iş birliğiydi. Seçim hilelerine karşı oyların yabana gitmemesi için bir seçim iş birliği, ittifakı kurmuştuk.”
“Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır.”
İyi Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur. Önce bir getirsinler görelim.”
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ittifakın genel seçimlerle ilgili olduğunu ve ittifakın ömrünü tamamladığını söyledi.
CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin 24 Haziran seçimleri için oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ sıkıntılı bir süreç sonrası meydana gelmişti.
24 Haziran seçimlerine az bir süre kala Millet İttifakı’nda istifa depremleri yaşanmıştı. İttifakta yer alan partilerin bazı aday ve teşkilat üyeleri partilerine tepki göstererek istifa etmişlerdi.
Dört parti ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış, partiler arasındaki kimya bir türlü uyuşamamıştı.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de 24 Haziran seçimlerini değerlendirirken ittifakta yer alan diğer partilerin yeterli oy alamadığından yakınmıştı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans