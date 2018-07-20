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İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı
20 Temmuz 2018 Cuma Saat 08:46

İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne s

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy’de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi’ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması”nda halka hitap etti.

Erdoğan, son FETÖ’cü hain hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içinde kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Bu sırada vatandaşlar “idam” sloganları attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii bunların hepsi müzakere masasında, müzakere edeceğiz. Zira şehitlerimizin kanını yerde asla bırakamayız, gazilerimizin kanını asla yerde bırakamayız, hesabını soracağız.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu çevrede tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy’de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi’ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğüslerimizi kabartan birçok kahramanlık hikayesine şahit olduk. ”
O gece milletin, bağımsızlığı için neleri göze alabileceğine bir kez daha çok yakından şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Füze rampalarının gidişini engellemek için tır lastiklerini kesen, Polatlılı vatandaşlarımızı, tarlasındaki mahsulü yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan Kahramankazan halkını hiçbir zaman unutmayacağız. Şu zekaya bak zekaya…

‘Nasıl durdururuz biz bu saldırıyı’ diye bütün tarlasını yakıyor. Lastikleri kalkıyor orada tankların önüne koyuyor. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şuracıkta şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı’nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız. Tek başlarına karşılarına dikildiği darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, Türkan kardeşimizi, nicelerini, ellerinde bayraklarla namluların üzerine yürüyen gençlerimizi, alnı secdede sabaha kadar dua eden, gözyaşı döken ak saçlılarımızı hiçbir zaman hafızamızdan çıkarmayacağız. Somali’den Pakistan’a, Medine’den Malezya’ya, Sancak’tan Türkistan’a kadar dünyanın dört bir ucunda ülkemiz ve milletimiz için meydanlara koşan kardeşlerimizi de unutmayacağız.”

Erdoğan, 81 vilayetin tamamında iradesine ve meşru hükümete sahip çıkan kahramanları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi. Bu millet asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir. Bu millet kahraman bir millettir. Bu millet hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir milletir.” diye konuştu.

Türkiye’de demokrasinin de bağımsızlığın da en büyük garantisinin ferdi ve hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duyduğu bu millet olduğuna vurgu yapan Erdoğan, bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyacak hiçbir gücün olmadığını söyledi.

“Vurulup ömrünün ilkbaharında/Kanından çiçekler açar yanında/Cümle şehitlerin omuzlarında/Bir sabah gelecek, kardan aydınlık.” dörtlüğünü okuyan Erdoğan, “Şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti sayesinde hiç şüpheniz olmasın, hiç tereddüdünüz olmasın. Ülkemizin ve milletimizin geleceği aydınlıktır.” dedi.

Şehitler Mabedini başta bitirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şimdi de Şehitler Müzesi’ni yapacaklarını ifade etti. Bu müzede tüm şehitlerin hatıralarının, objelerinin sergileneceğini aktaran Erdoğan, müzenin süratle biteceğini kaydetti.

Erdoğan, müzeye gelen misafirlerin, şehit yakınlarının bunları ziyaret etme, gezme, görme imkanını bulacaklarını belirterek, “Özel bir düzenlemeyle burayı gayet güzel bir hale getireceğiz.” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha ebediyete uğurladıkları şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Şehitlerimizin ailelerine yüce Rabb’imden sabr-ı cemil diliyorum. Gazilerimize Rabb’imden sağlık ve afiyet niyaz ediyorum. Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabb’im her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun, Rabbim vatanımızı her türlü saldırıdan, ihanetten muhafaza buyursun. Rabb’im bu millete bir daha 15 Temmuzvari acılar, travmalar yaşatmasın.”

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İstanbul’Da 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Buluşması Yapıldı Haberi

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