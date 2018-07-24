Antalya’Da Orman Yangını

Antalya’nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere ekipler bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit ettiği kaydedildi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde arazi ile ormanlık alanın bulunduğu bölgede çıkan yandının kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçradığını ifade etti.

Dikici, henüz yangının kontrol altına alınamadığını belirtti.