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Batan Tekneden 3 Ceset Daha Yakınlarına Teslim Edildi
23 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 11:32

Batan Tekneden 3 Ceset Daha Yakınlarına Teslim Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişiden 3'ünün daha cenazesi yakınları tarafından alındı. Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan Suriyeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişiden 3’ünün daha cenazesi yakınları tarafından alındı.

Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan Suriyeliler cesetlerin götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumuna başvurdu.

Yaşamını yitirenler arasındaki üç kişinin cesedi yakınlarınca teşhis edildi.

Tespitin ardından Hasan Mahmud El Ahmed, Talal Abdu Rezzak ve Yazan Sophi’nin cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına verildi. Böylece göçmenlerden 11’inin cenazesi teslim edilmiş oldu.

KKTC’nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin cansız bedenine ulaşılmış, kayıp göçmenleri bulmak için de arama çalışması başlatılmştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 cesedin kimliği tespit edilmişti.

Cenazelerden 8’i otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmişti.

TAK/

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Batan Tekneden 3 Ceset Daha Yakınlarına Teslim Edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişiden 3'ünün daha cenazesi yakınları tarafından alındı. Batan teknedeki yakınlarından haber alamayan Suriyeli...
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