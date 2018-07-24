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Oktay: Her Şartta Kıbrıs Türk Halkının Haklarını Koruyor Olacağız
23 Temmuz 2018 Pazartesi Saat 11:33

Oktay: Her Şartta Kıbrıs Türk Halkının Haklarını Koruyor Olacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her şartta Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacaklarını belirterek, "Uluslararası arenada da hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyeceğiz." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, her şartta Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacaklarını belirterek, “Uluslararası arenada da hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarının ardından Ercan Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oktay, her halükarda ve her şartta Kıbrıs halkının yanında olduklarının altını çizdi.

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yaptığını dile getiren Oktay, “Şu mesajı sadece Kıbrıs Türk halkına değil bütün dünyaya vermek istiyoruz. Ne olursa olsun biriz, beraberiz. Her şartta Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyor olacağız. Uluslararası arenada da hiçbir oldubittiye de müsade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bunun sadece siyasi alanda değil ekonomik alandaki faaliyetler için de geçerli olduğuna dikkati çeken Oktay, buna bölgedeki hidrokarbon kaynaklarının aranması faaliyetlerinin de dahil olduğunu söyledi.

Oktay, “Devletini kuran Kıbrıs Türk halkı kendi kurumlarını da oluşturmaya başlamıştır. Türkiye, bütün bu süreçte Kıbrıs Türk halkı ile beraber olmuş, KKTC yönetimi ve halkı ile çalışmıştır.” diye konuştu.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma anlamında ilk günden itibaren son derece kararlı hareket ettiğine işaret eden Oktay, Türkiye’nin Anan Planı ve Kıbrıs Konferansı aşamalarında da hep yapıcı davrandığını ancak Rum tarafının oyunlarıyla farklı şekillerde farklı sebeplerden dolayı olumlu sonuç alınamadığını kaydetti.

Oktay, Türkiye ile KKTC’nin ekonomik ve mali anlamda iş birliklerinin olduğunu belirterek, ziyaretinde yeni projeler üzerinden geçtiklerini, 300’e yakın projenin yürüdüğünü, bazılarının tamamlandığını görmekten mutluluk duyduklarını anlatı.

Türkiye’den KKTC’ye su temini projesi kapsamında gelen suyun yerel dağıtım ile evlere ulaştırıldığını kaydeden Oktay, “Ada yüzde 95’e yakın su sorununu çözmüş durumda. Muhteşem bir proje de zaten. Bu sadece Türk tarafı için değil aslında Rum tarafı için de bir barış projesidir.” İfadelerini kullandı.

Oktay, “Türkiye’nin arzusu sadece yardımlarla ayakta kalan Kıbrıs Türk halkı değil kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisi üreten KKTC’nin oluşmasını sağlamaktır, arzumuz KKTC’nin ürettiğini ihraç edebilen bir yapıya dönüşmesini sağlamaktır dedi.

Fuat Oktay, KKTC’de ulaştırma ve enerji alanında projelerinin devam ettiğini dile getirerek, “Girne’ye kadar olan yolun yarısı tamamlanmış durumda, açılıyor olacak. Elektrik ile ilgili sorunlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın takibinde. Burada neler yapılacağı ile alakalı Türkiye tarafından Enerji Bakanlığımız bünyesinde ‘nasıl çözüme kavuşturabiliriz’ diye çalışmalar yapıyoruz. Çok farklı alanlarda iş birliklerimiz var. Bu artarak da devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Fuat Oktay doğal gaz arama çalışmalarına da değindi.

Kıbrıs Rum tarafının Akdeniz’de tek yanlı sorunlu alanlarda doğalgaz arama faaliyetleri yaptığına işaret eden Oktay, “Kıbrıs Türk halkının hakkının da gasp edilmeye çalışıldığı bir ortam. Biz Türkiye olarak bunun oldubittiye getirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

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