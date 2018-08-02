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Mgk: Abd Tarafından Kullanılan Tehdit Dili Asla Kabul Edilemez
31 Temmuz 2018 Salı Saat 23:24

Mgk: Abd Tarafından Kullanılan Tehdit Dili Asla Kabul Edilemez

Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu bugün toplandı. Tükiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 5 buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanlığı Kül

Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu bugün toplandı.

Tükiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 5 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilgili bakanlar ile kuvvet komutanları katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.35’te başladı. Toplantı 5 buçuk saat sürdü.
MGK bildirisi açıklandı.
“ABD tarafından kullanılan tehdit dili asla kabul edilemez. ”
“Suriye’deki terör bölgelerinin güvenli hale getirilmesi için somut adımlara başlanacak.”
“ABD’nin, Türkiye’nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamaları iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir.

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