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“Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
19 Ağustos 2018 Pazar Saat 21:09

“Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden "Şişko Nuri" lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti. Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan Sezgin, bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uy

Yeşilçam’ın emektar isimlerinden “Şişko Nuri” lakaplı 68 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunan Sezgin, bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi görüyordu.

Durumu ağırlaşan Sezgin, müdahaleye rağmen hayata gözlerini yumdu.

Sezgin’in cenazesi, yarın Samsun Büyük Cami’de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Derecik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ünlü oyuncu, 10 yıldır, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde yaşamını sürdürüyordu.

Samsunspor hayranlığı ile tanınan Sezgin için kırmızı-beyazlı kulüp de başsağlığı mesajı yayınladı.

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“Şişko Nuri” Hayatını Kaybetti
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