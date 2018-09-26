Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Bu Akşam Guterres İle Görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri’nde…

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 günlük ziyaretin ilk gününde dün akşam Türk ve Müslüman cemaati temsilcileriyle bir araya geldi.Katıldığı toplantılarda Suriye konusuna işaret eden Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusunu da kapsayacak şekilde, Suriye’nin içindeki güvenli bölgeleri artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD ve BM’ye yönelik mesajlar da vererek, Güvenlik Konseyi gibi kurumların Bosna’da, Kosova’da, Filistin’de ve Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldüğünü belirtti.

Erdoğan, “Artık Birleşmiş Milletler reforme edilmeli, 2. Dünya Savaşı’nın dünyası yok. Her kıtanın ve her inancın temsil edildiği bir BM Güvenlik Konseyi barış getirebilir” dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı, bu akşam Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme yapacak. Erdoğan-Guterres görüşmesinin başlama saati 21.15.

Erdoğan, yarın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek.

Genel Kurul toplantıları sırasında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, Perşembe günü ise Almanya’ya gitmek üzere New York’tan ayrılacak.